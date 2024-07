Economie Planuri pentru independența financiară în 15 ani. Niciodată nu e prea târziu







Există opinii divergente cu privire la necesitatea de a investi în stadii timpurii pentru a ajunge la independența financiară. Totuși, experții sunt de părere că poți începe investițiile oricând și de la orice sumă, fără a exista o regulă strictă în acest sens.

Richard Hutton, specialist în educație financiară, explică că dacă cineva începe de la zero economii, dar are un salariu lunar de 5.000 de lei, ar trebui să aloce 20%, adică 1.000 de lei lunar pentru economii.

Cu această strategie și o creștere anuală de 20%, ar putea ajunge la punctul de pensionare în 15 ani, nu în 40 de ani, cum se întâmplă în cazul unei pensii normale.

Pași către independența financiară fără sume mari de bani

„Ce se întâmplă? Dacă tu obții un câștig de 20% și retragi doar cinci la sută pe an, contul continua să crească cu 15% pe an. Acesta este cazul unei persoane care nu are deloc investiții, nu are deloc economii.

Dar dacă ai deja niște bani puși deoparte, durează chiar mai puțin. Și dacă economisești mai mult de 20 la sută, durează mai puțin”, a explicat expertul.

Potrivit acestuia, primul pas pentur independența financiară constă în investirea în companii. Câteva criterii simple includ alegerea companiilor cu o capitalizare de piață foarte mare și investiția directă în acestea, asemănându-se cu crearea propriului ETF.

Un alt criteriu crucial pentru independența financiară este creșterea vânzărilor de cel puțin dublu în ultimii cinci ani. Acestea sunt elementele cheie.

Durează în jur de zece ani pentru a se atinge obiectivul

„Ca să ajungi la independență financiară, trebuie iei o parte din salariu și s-o investești lunar, și într-un timp mult mai scurt de 40 de ani, investiția ta va genera destul venit astfel încât să te poți susține de acolo. Așa am reușit eu să fac asta la 25 de ani, dar am început la 14 ani”, a mai spus Richard Hutton la Antena 3 CNN.

Expertul financiar mai menționează că pentru majoritatea oamenilor durează aproximativ zece ani să ajungă la independența financiară. El spune că a avut discuții individuale cu sute de persoane în ultimele luni și a constatat că acest lucru este cazul majorității.

Rareori, spune acesta, se depășește acest interval și uneori chiar mai puțin în unele cazuri.