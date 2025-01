Monden Nativii ale căror vieți se întorc cu 180 de grade în 2025. La ce să se aștepte fiecare zodie







Minerva, cea mai renumită astrologă din România, ne prezintă un horoscop complet pentru anul 2025. Predicțiile sale au fost confirmate în timp și niciodată nu s-au înșelat.

Cum va fi 2025 pentru fiecare zodie în parte

Minerva a declarat, pentru cancan.ro, că „viețile noastre se întorc cu 180°”. Tot ce a spus a avut loc!

Minerva, care se numește Gabriela Dima în realitate, discută despre ceea ce va avea loc în viitor pentru România, precum și despre problemele fierbinți ale planetei.

Ea prezintă horoscopul pentru fiecare zodie pentru anul 2025 și următorii ani. În funcție de zodia dvs., puteți citi despre ceea ce vă oferă astrele mai jos.

Horoscop Minerva pentru Berbec

Începeți anul 2025 în forță. Apar o cascadă de schimbări interesante în viața voastră. Vă veți angaja mult mai mult în acțiuni cu caracter social. Odată cu ieșirea lui Jupiter din retrogradare, pe 3 februarie, sunt șanse de a avansa în carieră, cu un plus de imagine care pot face din voi adevărați învingători.

Cresc șansele de a arăta ca știți ce înseamnă prietenia iar multe din speranțele și dorințele voastre au șanse serioase de a se materializa. La începutul verii, fiți foarte atenți la dispute pentru că vă puteți trezi pe neașteptate cu dușmani care vor acționa când vă așteptați mai puțin.

Vă va obligă la mai multă atenție pentru că datorită entuziasmului, dinamismului și nerăbdării puteți face greșeli. Atenție mai ales la cele care țin de superficialitate. Jupiter în Gemeni nu vă prea ajută fiind în cădere. În iulie va trece în Rac și poate aduce tot ce aveți nevoie, prezice acest horoscop.

În toamnă, comunicarea va fi unul din atuul vostru foarte și când este posibil să vă vină idei interesante. Dar, grijă, că nu este momentul să le fructificați. În iarnă, dorința de a fi în mijlocul familie sporește, ca și cum v-ați redescoperi dimensiunea casnică a personalității.

Acasă vă reîncărcați bateriile și vă regăsiți rădăcinile. Simțiți nevoia să schimbați ceva în relațiile cu părinții, îi doriți mai apropiați, vreți să redeveniți copiii de altă dată dar cu un plus de experiență de viață și cu o altă perspectivă asupra acesteia.

Horoscop Minerva pentru Taur

2025 va fi un an plin de evenimente în horoscop. Este important să-și schimbe modul cum abordează lucrurile, să fie mai deciși și să învețe să spună nu. Pentru a stabili obiective specifice, să ia în considerare, cu atenție, strategia de atingere a acestor scopuri și să acționeze fără ezitare, chiar să ceară ajutor pentru a și le atinge.

De fapt, ceea ce se va întâmpla în acest an va fi urmarea acțiunilor voastre din ultimele luni ale lui 2024 sub oblăduirea lui Pluton din Vărsător, care vă va obliga la o mai profundă rigoare și atenție la ceea ce vă propuneți. Urmați-vă instinctual pentru că vă va conduce acolo unde trebuie.

În vară, telefoanele vor suna mai mult ca altă dată și veți primi răspunsuri pe care de multă vreme, le așteptați. Deși debutați cu o oarecare timiditate, veți fi repede remarcați chiar și pentru cea mai banală idee.

Veți avea parte de multe întâlniri de afaceri în cazul că aveți o afacere, veți lua parte la ședințe lucrative, multe decizii se vor baza pe cele susținute de voi, iar alții se vor prezenta la interviuri pentru un nou loc de muncă.

Odată cu sosirea iernii, trebuie să acordați o atenție deosebită muncii și relațiilor de serviciu și sunt favorizați mai ales cei care lucrează în mas-media – redactori, reporteri, comentatori, paginatori, editorialiști, corectori, cercetător, realizatori sau invitați, producători, directorii de programe sau ori care alte persoane cu poziție din domeniu.

Horoscop Minerva pentru Gemeni

Pentru voi, 2025 va fi un an al provocărilor financiare dar și al călătoriilor. Pe de o parte sunt nativii capabili să obțină orice – o carieră de succes, o relație profundă, bani, pe de alta pot pierde toate acestea cu ușurință datorită stresului și a conflictelor care vor conduce la ieșiri greu de controlat. Multe schimbări.

Orice decizie trebuie analizată cu atenție. Veți munci cu pasiune în ideea că vă veți crea noi orizonturi. Posibil să urmați o serie de cursuri de perfecționare sau de tip masterat, studii universitare aprofundate, doctorat ș.a., unii veți decide că este momentul să vă schimbați profesia, locul de muncă, dar aș spune să nu o faceți decât din martie încolo.

Jupiter retrograd în semnul vostru, nu prea este de bun augur. Alții veți plănui să călătoriți. De fapt, ceea ce se va întâmpla anul acesta va veni să liniștească tensiunile și tumultul ultimilor trei ani.

Posibil să vă confruntați cu evenimente neașteptate vizavi de investiții. Aviz brokerii! Banii apar, abia în a doua parte a anului, în special în perioada august – octombrie. Cei care lucrează în televiziune mai ales, și în publicitate și care ați fost ignorați sau marginalizați în ultimii ani, iată că a venit momentul să vă luați revanșa.

Ideile voastre vor stârni atenție și chiar s-ar putea să deschideți noi căi în domeniul în care lucrați. Oportunități în ceea ce privește locul de muncă sau vor fi, în sfârșit, promovați, inițiativele noi, vor da roade.

Horoscop Minerva pentru Rac

Un an extrem de favorabil, deoarece vor fi capabili să facă față emoțiilor și să trăiască liniștiți în zona lor de confort. Să facă planuri detaliate și să le urmeze cu atenție atunci când vor să obțină ce își doresc, altfel se vor confrunta cu diverse probleme, mai ales cu forme ușoare de boală urmare a situațiilor la care nu găsesc soluții.

Este anul în care vă veți regândi bugetul, îl veți reorganiza și veți stabilii direcții clare în ce privește cheltuielile, ba mai mult veți ști să negociați lucru care vă face deosebită plăcere. Cei care sunteți implicați în afaceri veți știi ce să achiziționați și ce să vindeți pentru a avea un profit cât mai mare.

Cei care sunteți angajați veți profita de o mărire neașteptată de salariu ca să completați veniturile. Dacă vreți să economisiți sau să vă măriți capitalul ori să sponsorizați o acțiune sau să mergeți pe o infuzie de capital în orice domeniu profitați de a doua parte a lunii ianuarie.

Folosiți-vă intuiția, nu ascultați de ce spun prietenii și colegii, asemenea Leilor și voi aveți fler financiar. În toamnă, târziu, sunt posibile evenimente neașteptate și eventual datorii de plătit până în prima jumătate de a lunii decembrie. Dispute cu partenerii de afaceri sau cu partenerul de cuplu pentru o serie de sume pe care le aveți de plătit.

Vă veți simți victima unor planuri ascunse mai ales că banii care vi se cer acum erau programați pentru altceva. Atenție, la așa zișii prieteni și la acțiunile unor posibili dușmani care doresc să vă destabilizeze, mai ales, emoțional.

Horoscop Minerva pentru Leu

Multe oportunități în horoscop și perspective pentru propria realizare indiferent de sectoarele în care se vor manifesta. Dar reprezentativ pentru ei este că vor depune eforturi serioase pentru a păstra echilibrul între viața profesională, cea personală și comunicarea cu prietenii și pasiuni.

Să nu fie impulsivi. Va fi un an major pentru voi în ce privește relațiile, în special căsătoria. Dacă va fi ceva de schimbat în interiorul cuplului, acum vă veți simți pregătit să o faceți. simțiți că trebuie ceva schimbat în relația partenerială, fie ea maritală fie de afaceri.

Ea va fi un test pentru cât de puternici sunteți dar și cât sunt de stabile bazele relațiilor voastre. În schimb eclipsa vă poate ajuta să vedeți ce nu este bun pentru voi și de ce se produc blocaje în evoluția acestora. Până și partenerul de viață îl veți vedea altfel decât până acum.

Uranus în Casa iubirii si a copiilor, vă va face mai nervoși și mai tăcuți ca niciodată. Nu trageți concluzii pripite, ci luați lucrurile cu calm și acționați cu răbdare. Puteți repara greșelile din ultimele luni. În plan personal, așteptați-vă la o adevărată explozie de idei care vor duce la rezultate extraordinare și ca o mulțime de lucruri să se schimbe.

Persoanele la care țineți foarte mult – mama, soția, prietena se pot confrunta cu pusee acute de sănătate care să necesite intervenții chirurgicale în regim de urgență. Asta vă va face să fiți mai protectori cu familia ca niciodată. Iar voi așteptați-vă la dureri articulare, la tulburări provocate de pierderea de calciu și chiar la o operație pe nepusă masă.

Horoscop Minerva pentru Fecioară

Este imposibil să spui că anul 2025 va fi unul ușor pentru acești nativi. Acest lucru poate fi asociat cu acutizarea trăirilor, fapt neobișnuit pentru ei. Obișnuiți cu munca din greu, fără să fie distrași de altele, ei bine acum, vor renunța la multe și se vor concentra pe relație dar vor trebui să găsească și echilibrul între iubire și muncă, dar și între muncă și sănătate.

Într-adevăr, poate fi un an foarte încărcat pentru voi, din punct de vedere a muncii. Trebuie să vă alegeți atent oamenii cu care veți lucra dacă vreți ca treburile să meargă bine sau dacă sunteți subordonat, de voi vor depinde multe lucruri ca firma sa instituția să meargă bine, în calitate de mână dreaptă a patronului sau de director direct implicat.

Ca orice alt lucru în viață, munca, sarcinile de serviciu, relațiile cu clienții sau orice echipament tehnic cum sunt calculatorul, vor fi primordiale în tot ceea ce faceți. Evitați plafonarea, schimbați ceva și în viața voastră de zi cu zi, apucați-vă de un sport oarecare, ceva care să vă facă plăcere și să vă ajute să scăpați de stresul acumulat de-a lungul zilei.

Luați-o ușor, crescendo dacă vreți să nu aveți probleme cu febra musculară. Vă angajați în proiecte creative. De această dată însă singuri, mai ales dacă este vorba despre vreun proiect artistic sau de arte vizuale sau pur și simplu implică talentul vostru scriitoricesc. Încercați pentru că rezultatele vor fi plăcute și măgulitoare pentru Fecioarele tipicare care sunteți.

Horoscopa Minerva pentru Balanță

Să se pregătească pentru numeroase schimbări care le va afecta absolut toate sectoarele de viață. Nu aș spune că toate aceste schimbări sunt neapărat bune așa că le sugerez să se pregătească pentru ele în avans, să-și ia măsuri de precauție cum s-ar spune. Accentul se va pune pe felul în care concep relația dar și viața privată. Iubirea se va transforma în energie creatoare care vă va ajuta să depășiți monotonia în relația de cuplu.

Sensibilitatea voastră va rezona aparte în semnul Leului și veți juca un rol importat în grupul de prieteni sau de asociați datorită felului vostru de a fi. O prietenie foarte strânsă se va consuma cu o persoană aflată foarte departe și acest lucru vă va cere o schimbare importantă în ceea ce privește percepția asupra noțiunii de prietenie.

Veți realiza brusc că persoana pe care ați considerat-o prietenă nu joacă cinstit și acest lucru vă va face să vă simțiți trădați sau pur și simplu va trebui să acceptați că pentru aceasta a început o nouă etapă de viață fie prin căsătorie, fie prin nașterea unui copil.

Va trebui să acceptați că fiecare are viața sa și că ce a fost frumos trebuie să rămână acolo unde pare să se fi terminat. Dacă vreți să vindeți sau să cumpărați o casă, un teren, un apartament, faceți-vă o listă de priorități și începeți să le analizați fiecare ofertă în parte. Acum se vor ivi șanse de a închiria, a cumpăra sau chiar a construi o casă.

Puteți rememora amintiri plăcute legate de mama, bunica sau oricare altă rudă care fie este departe, fie a trecut pragul Dincolo.

Horoscop Minerva pentru Scorpion

Anul 2025 promite să aducă perioade care îi va ține ocupați, perioade extrem de dinamice. Încă de la începutul anului Luna nouă în Vărsător, pe 29 ianuarie, le va aduce noi idei și inspirație în planul personal dar și idei despre cum să-și dezvolte în continuare, planurile de afaceri. Din a doua pate a anului, vorbim despre comunicare și oportunități care vor avea impact asupra vieții sociale și a relațiilor profesionale.

Este anul în care majoritatea inițiativelor voastre se vor petrece la nivelul familiei și ale căminului. Schimbarea de poziție îi va cam lua prin surprindere pe membrii familiei dar nimeni nu îndrăznește să vă spună nimic.

Deși piața imobiliară este în dificultate, nu vă veți da în lături de la a cumpăra sau a vinde, pentru că ați plănuit aceste lucruri cu mult înainte de problemele economice cu care se confruntă omenirea.

Dar cum voi nu faceți ceva fără vreun mic interes, pe când toată lumea se va simți excelent, îi veți anunța că ați găsit un chiriaș pentru apartament și va trebui să faceți bagajele și să vă mutați la…țară.

Dacă totuși nu vindeți și nu cumpărați nimic atunci veți face totul ca să creați o atmosferă cât mai familială uzitând de diverse tehici și materiale la îndemână. Adevărul este că atunci când se pune problema inventivității sunteți candidatul ideal la a găsi orice care să vă exprime cât mai original.

Scorpionii mai în vârstă le vor fi de un real folos celor mai tineri, ajutându-i să-și fructifice talentele la locul de muncă.

Horoscop Minerva pentru Săgetător

Vor trece în 2025 cu Jupiter retrograd care a retrogradat încă din 11 noiembrie, până pe 3 februarie. Jupiter simbolizează expansiunea, norocul și creșterea la toate nivelurile, retrograd ne obligă să ne reevaluăm și să ne analizăm, reconsiderăm obiectivele și credințele.

Perioada poate fi una de introspecție și de muncă cu sine însuși/săși care le va da forța să își atingă scopurile propuse cu succes. Este o perioadă în care vă veți vedea destul de des cu frații ori cu rudele apropiate și cum această casă este asociată și cu scrisul și comunicarea, este posibil să vă interesați de cumpărarea unui autoturism, de cărți, chiar să fiți tentați să vă așterneți pe hârtie gândurile, să vă faceți un site sau să vă schimbați calculatorul.

Urmați-vă intuiția fără să vă pese de ce spun ceilalți și nu veți avea probleme. Interesul pentru diverse servicii și activitățile de import – export vor fi în centrul discuțiilor și a interesului vostru și informațiile pe care le aveți în domeniu vă vor fi de un real folos. Veți vorbi cu diverse persoane, veți fi contactați în vederea unor întâlniri, toate cu scopul de a materializa nevoia voastră de informație.

Avantajați sunt Săgetătorii care lucrează în domeniul vânzărilor, mass-media sau publicitate. Brusc, veți dori să schimbați locul de muncă ori să luați în discuție promovarea într-o altă funcție, bineînțeles cu pachetul salarial și de servicii aferent. Chiar dacă aparent șefii sau patronii nu vor părea prea încântați de cerințele voastre, să nu vă fie teamă deoarece vor accepta, până la urmă, condițiile puse.

Horoscop Minerva pentru Capricorn

2025, o perioadă foarte ocupată și dinamică pentru acești nativi. 2025 va aduce la lumină ceea ce este important pentru ei. Multe aspecte vor aduce claritate mentală, cum este Mercur și le va stimula comunicarea. Soarele și Neptun le va stimula sistemul imunitar, ajutându-i să fie mult mai energici.

În vară, Neptun va influența vicii în sensul eliminării acestora. interesul vostru va fi centrat tot pe câștigul financiar – dezvoltarea afacerilor, deciziile și inițiative vor avea legătură strânsă cu resursele voastre financiare. Și de ce nu?

Este evident că sunteți extenuați din cauza muncii heirupiste și v-ați lăsat prea puțin timp pentru o pauză, în schimb banii s-au strâns în buzunar. Și în acest an veți fi gata să demarați în trombă și cu toate pânzele sus, deciși pentru că scopurile voastre sunt clare și precise și nu aveți cum să greșiți.

Vă negociați salariul sau un nou loc de muncă, mai ales că sunteți susținuți încă de energia plutoniană rămasă după plecarea lui Pluton în Vărsător. Dacă ați negociat deja salariul este foarte bine, dacă nu acum este momentul să o faceți. Puteți beneficia de sporuri salariale, puteți face investiții ori să aflați că vă numărați printre câștigătorii unei burse de studiu.

De asemenea, puteți încerca să luați un credit care vă va ajuta să dezvoltați afacerea, în cazul că aveți o firmă, sau să rezolvați unele probleme care țin de casă, dacă sunteți doar angajat.

În cazul că ați avut ceva încurcături cu plata taxelor și a impozitelor acum este timpul să rezolvați problema. Sunt într-o perioadă de creștere când un nou capitol se deschide în viața voastră și un altul vechi se închide.

Horoscop Minerva pentru Vărsător

Ei vor experimenta varii aspecte astrologice, colorându-le viața, energetic și unic. Sfârșitul lunii ianuarie le aduce oportunități și noi începuturi, îi va face să reevalueze sau să se întoarcă la vechi relații. Peste vară devin o sursă de energie și un confident de valoare, ca să nu mai spun că toamna îi încurajează să-și extindă cercul social, relații și șanse neașteptate.

Interesul Vărsătorilor se va concentra în acest an asupra relațiilor pe care le au și cum vor reuși să facă cât mai mulți bani. Mai mult vor dori să atragă permanent atenția asupra lor. Pluton în semnul lor este menit tocmai să îi scoată din rutină, să îi facă să vadă și alte alternative pentru a fi ei înșiși, le vor lămuri circumstanțele în care vor trebui să acționeze, le va lărgi orizonturile sau le va aduce oportunități pe care numai flerul lor avangardist va știi să le rezolve.

Șanse vor fi peste tot pentru ei ceea ce îi va stimula și le va provoca creativitatea, dar atenție, nu să nu-și facă planuri pe termen lung pentru că nu le vor respecta. Ei au nevoie de prezent ca să poată construi viitorul și trăiesc totul ca și cum ar face-o pentru ultima oară. Vor dori să facă ceva nou, plictisiți de repetiția anumitor lucruri din viața lor. Va fi foarte important pentru ei să încerce să îi cunoască pe cei cu care lucrează ca să nu aibă surprize neplăcute mai târziu.

Din toamnă, angrenați în proiecte de anvergură sau au un job care le mănâncă timpul sunt sigură că nu vor merge la medic. Pasionați de ceea ce fac, se vor închide în turnul lor de fildeș și nu vor lăsa pe nimeni să ajungă la ei. Nu va conta decât serviciul.

Horoscop Minerva pentru Pești

Pentru ei 2025 va fi un an greu, care aduce dificultate în alegeri, de fiecare dată fiind nevoiți să se adapteze situațiilor. Sub influența Nodului Sud vor fi nevoiți să dezvolte variate abordări ale acestora. Pentru ei, 2025 stă sub semnul moralității, a generozității, a cufundării în emoții și a empatiei pentru celălalt.

Mutarea lui Neptun, stăpânul lor planetar, în Berbec va avea efect asupra întregii lumi, nu doar asupra lor. Dacă au știut să adune bani albi pentru zile negre, furtuna de evenimente s-ar putea să îi găsească pe unii Pești pe val, contabilizându-și rezultatele.

Vor avea idei cum să-și protejeze aceste venituri ca să își asigure spatele pentru o perioadă cât mai mare de timp. Este un aspect dinamic care va crea breșa de care au nevoie Peștii ca să își tragă sufletul.

Lucrurile bune se vor petrece la nivel familial, în intimitate, cu efect imediat asupra bunăstării personale. Dacă fac parte dintr-un colectiv, rezultatele benefice le vor avea doar dacă muncesc singuri, în spatele ușilor închise.

Artiștii vor avea în fața ochilor panorama lumii a cărei respirații și convulsii le vor percepe cu o asemenea intensitate încât pur și simplu vor auzi șoapta vocii interioare care îi va ghida spre ce să se îndrepte sau ce să facă.

Intuiția lor extraordinară îi va îndrepta spre roluri, teme vizuale, teme literare care se pot transforma în best seller sau teme umanitare care vor face din ei adevărați temerari. Dacă, problemele de sănătate nu creează probleme, atunci unii Pești se vor implica în proiecte complexe la locul de muncă.