Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune modificarea modului în care este calculat gradul de risc al fondurilor de pensii private, o schimbare care le-ar permite administratorilor să păstreze o expunere mai mare pe acțiuni atunci când piețele bursiere cresc.

Proiectul vine în contextul în care aprecierea acțiunilor din portofoliile fondurilor poate duce la depășirea limitelor de risc stabilite prin reglementări, obligând administratorii să vândă o parte dintre dețineri chiar și atunci când creșterea este generată exclusiv de evoluția pieței.

Potrivit proiectului înaintat de ASF, acțiunile listate pe piețe reglementate din România, Uniunea Europeană și Spațiul Economic European vor avea o pondere de 30% în calculul gradului de risc al fondurilor de pensii, față de 25% în prezent.

Modificarea schimbă modul în care este evaluat riscul portofoliilor și oferă administratorilor mai multă flexibilitate în gestionarea investițiilor pe termen lung.

În practică, atunci când valoarea acțiunilor crește puternic, acestea ajung să reprezinte o parte mai mare din activele fondului.

În actualul cadru de reglementare, această situație poate conduce la depășirea limitelor de risc și la necesitatea unor vânzări pentru readucerea portofoliului în parametrii stabiliți.

Adrian Negru, președintele Raiffeisen Asset Management, consideră că modificarea este una benefică pentru piața pensiilor private.

Acesta a declarat că profilul de risc al fondurilor s-a schimbat în ultimii ani, iar o flexibilitate suplimentară ar putea ajuta administratorii să gestioneze mai eficient portofoliile în perioadele de apreciere a piețelor financiare.

Potrivit reprezentanților industriei, măsura ar putea reduce situațiile în care fondurile sunt nevoite să vândă acțiuni exclusiv din motive tehnice, fără ca perspectivele investiționale să se fi deteriorat.

Fondurile de pensii private investesc o parte importantă din active în acțiuni listate la bursă, alături de obligațiuni și alte instrumente financiare.

Prin noua formulă de calcul, administratorii ar putea beneficia de un spațiu de manevră mai mare în perioadele de creștere a piețelor, ceea ce ar permite menținerea unor investiții care generează randamente pe termen lung.

Modificarea nu schimbă contribuțiile participanților și nici structura de bază a sistemului de pensii private, ci vizează exclusiv regulile utilizate pentru evaluarea riscului investițional al fondurilor.