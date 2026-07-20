România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea angajaților din sectorul cultural. În timp ce aproape 9 milioane de persoane lucrează în domenii precum arta, muzica, teatrul, patrimoniul sau industriile creative la nivel european, în România doar 1,8% dintre angajați activează în acest sector, potrivit datelor Eurostat.

În acest context, principalele instituții ale Uniunii Europene au semnat, pentru prima dată, o declarație comună prin care își asumă sprijinirea culturii și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru artiști și profesioniștii din domeniu.

În 2025, sectorul cultural a asigurat locuri de muncă pentru aproximativ 8,9 milioane de persoane în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă 4,3% din totalul angajaților. Comparativ cu anul precedent, numărul persoanelor care lucrează în acest domeniu a crescut, confirmând tendința de consolidare a sectorului în economia europeană.

Activitățile culturale reunesc profesii diverse, de la artiști, actori și muzicieni până la specialiști în patrimoniu, design, producție culturală și alte industrii creative. Datele Eurostat arată că aproape jumătate dintre angajații din acest sector au între 30 și 49 de ani, iar cei mai mulți au studii universitare.

România se situează pe ultimul loc în clasamentul statelor membre, cu doar 1,8% dintre angajați activi în sectorul cultural, de peste două ori sub media Uniunii Europene.

La polul opus se află Țările de Jos, unde cultura reprezintă 5,7% din totalul locurilor de muncă, urmate de Estonia, cu 5,3%, și Malta, cu 5,1%.

După România urmează Slovacia, cu 3,3%, și Irlanda, cu 3,4%, însă diferența față de media europeană rămâne considerabilă.

Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia Europeană au semnat prima declarație comună dedicată culturii, intitulată „Europe for Culture – Culture for Europe”.

Documentul stabilește direcțiile pe care instituțiile europene intenționează să le promoveze în următorii ani și evidențiază rolul culturii în contextul provocărilor generate de inteligența artificială, dezinformare, schimbările climatice, transformarea digitală și problemele de sănătate mintală.

Printre obiectivele asumate se numără apărarea libertății artistice, îmbunătățirea condițiilor de muncă și consolidarea protecției sociale pentru persoanele care activează în sectorul cultural.

Declarația are valoare politică, însă nu este obligatorie din punct de vedere juridic. Fiecare stat membru va decide dacă și în ce măsură va integra aceste principii în politicile publice și în mecanismele de finanțare dedicate culturii.