Piața forței de muncă din România traversează o perioadă extrem de dinamică, iar angajatorii autohtoni, dar și cei din Spațiul Economic European (SEE), pun la dispoziția candidaților zeci de mii de oportunități profesionale. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a emis ultimul raport privind locurile de muncă vacante, semnalând un volum uriaș de oferte în domenii cheie precum transporturile, logistica și construcțiile.

„Angajatorii din România oferă 30.426 de locuri de muncă la nivel naţional, iar alte 205 posturi sunt disponibile în Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul reţelei EURES România, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Dinamica din sectoarele economice arată o cerere masivă în zona de servicii de livrare, transport și pe șantiere. Astfel, segmentul transporturilor rutiere și cel al curieratului domină detașat clasamentul ofertelor de muncă din această perioadă.

Conform datelor centralizate de ANOFM, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

Conducător auto transport rutier: 2.865 de posturi

Curier: 1.786 de posturi

Manipulant mărfuri: 1.547 de posturi

Muncitor necalificat în construcții (demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet): 1.342 de posturi

Muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor: 1.077 de posturi

Pe listă se mai regăsesc poziții importante pentru agenți de securitate (825), muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții (754), ajutoare de bucătar (742), fierari betoniști (492) și dulgheri (479, exclusiv restauratori).

Structura locurilor de muncă vacante este extrem de diversificată, acoperind toate nivelurile de pregătire profesională, de la absolvenți de studii superioare, până la persoane fără studii. Totuși, cea mai mare pondere o dețin posturile care nu necesită o calificare academică avansată.

Din cele 30.426 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă:

Studii superioare (2.051 de posturi): Sunt căutați ingineri în diferite domenii de activitate, consilieri, experți, inspectori, referenți, economiști în economie generală, specialiști și manageri în diverse sectoare, dar și medici cu variate specializări.

Studii liceale sau postliceale (6.172 de posturi): Ofertele vizează joburi de lucrător comercial, vânzător, casier, funcţionar informaţii clienţi sau asistent medical generalist.

Studii profesionale (7.933 de posturi): Cererea cea mai mare este pentru conducători auto transport rutier, fierari betoniști, sudori, dulgheri (exclusiv restauratori) și electricieni în construcţii.

Fără studii sau studii primare/gimnaziale (14.270 de posturi): În acest segment se încadrează posturile de curieri, manipulanți de mărfuri, agenți de securitate și muncitori necalificați în asamblare, montare sau construcții.

Joburi în străinătate prin EURES. Malta și Norvegia oferă cele mai multe posturi pentru români Românii care își doresc o carieră în afara granițelor țării au la dispoziție peste 200 de variante legale și sigure de angajare prin intermediul rețelei europene EURES.

„În ceea ce priveşte Spaţiul Economic European, angajatorii oferă, prin EURES România, 205 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Malta, respectiv 79 pentru: factor poştal; coordonator logistică şi achiziţii; medic veterinar acvacultură; tehnician de proces”, menționează ANOFM.

Norvegia: 45 de locuri de muncă destinate lucrătorilor în producție (prelucrarea somonului).

Olanda: 31 de locuri de muncă pentru mecanici de camioane, șoferi de camion, șoferi de autobuz, inspectori veterinari și mecanici de asamblare.

Suedia: 20 de locuri de muncă pentru șoferi de autobuz.

Irlanda: 14 locuri de muncă pentru îngrijitori de persoane și muncitori în construcţii.

Germania: 10 locuri de muncă pentru lucrători ajutor în podgorie.

Danemarca: 5 locuri de muncă pentru operatori la prelucrarea materialelor compozite (laminatori).

Estonia: un singur loc de muncă vacant, pentru un operator de maşini agricole.

Persoanele interesate să ocupe aceste posturi se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau pot consulta platformele oficiale ale ANOFM pentru a demara procedurile de aplicare.