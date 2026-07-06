Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat lansarea unui formular prin care pasagerii CFR pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Decizia vine după verificările făcute în ultimele săptămâni și în contextul în care datele oficiale arată că numărul românilor care aleg transportul feroviar a scăzut în primul trimestru al anului 2026.

Radu Miruță a anunțat lansarea unui formular prin care pasagerii pot transmite problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul.

Ministrul interimar al Transporturilor a explicat că măsura a fost luată după numeroasele mesaje primite din partea călătorilor, care au reclamat defecțiuni la instalațiile de aer condiționat, întârzieri, lipsa informațiilor și condiții de călătorie necorespunzătoare.

„În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați”, a transmis ministrul pe Facebook.

Ministrul a declarat că a încercat să afle câte reclamații au fost înregistrate prin call center-ul CFR, însă nu a reușit să obțină un răspuns.

„Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Radu Miruță, formularul poate fi completat în câteva minute de orice persoană care a avut o experiență neplăcută în timpul unei călătorii cu trenul.

„Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoartele șefilor”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că sesizările vor fi colectate timp de cel puțin două săptămâni, după care vor fi analizate pentru identificarea principalelor probleme din sistemul feroviar.

Radu Miruță a declarat că, în funcție de concluziile analizei, vor fi dispuse măsuri, iar acolo unde legea permite vor fi aplicate și sancțiuni.

„Vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în care se plătește mentenanță care, în practică, nu se face”, a declarat ministrul interimar al Transporturilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că numărul călătorilor care au folosit trenul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În total, în primele trei luni ale anului au fost înregistrați 14,679 milioane de pasageri, dintre care 14,625 milioane au călătorit pe rute interne, iar aproximativ 54.000 au utilizat trenurile internaționale.

Totodată, parcursul pasagerilor, indicator care reflectă distanța totală parcursă de călători, a înregistrat un declin de 9,3% față de primul trimestru din 2025.

Potrivit INS, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a scăzut cu 0,7%, pe fondul diminuării activității pe segmentul intern. În total, au fost transportate 8,973 milioane de tone de marfă, iar 78,3% din cantitate a reprezentat transport național.

În schimb, parcursul tarifar al mărfurilor a crescut cu 2,3%, evoluție susținută în principal de transportul internațional, care a avansat cu 16,4%. Cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate de categoria cocs și produse rafinate din petrol, cu 26,2%, urmată de cărbune, lignit, țiței și gaze naturale, cu 18,7%.

Raportat la parcursul mărfurilor, produsele petroliere au reprezentat 37% din total, iar mărfurile neidentificabile au avut o pondere de 11,2%.

INS arată că viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 35,3%, iar numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a fost mai mare cu 33,3% față de aceeași perioadă din 2025. De asemenea, parcursul locomotivelor a avansat cu 17,3%, cel al automotoarelor cu 8,1%, iar viteza medie comercială a trenurilor de călători a crescut cu 1,3%.

În același timp, numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR a scăzut cu 12,4%, iar parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă s-a redus cu 3,1%.

INS a mai raportat scăderi de 0,7% atât în ceea ce privește parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate pentru transportul de marfă, cât și încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă.