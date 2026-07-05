Numărul persoanelor care au călătorit cu trenul a scăzut semnificativ în primele trei luni ale anului 2026. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că transportul feroviar de călători a înregistrat un declin de 8,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit INS, în primul trimestru din 2026 au fost înregistrați 14,679 milioane de pasageri în transportul feroviar. Dintre aceștia, 14,625 milioane au călătorit pe rute interne, iar aproximativ 54.000 au folosit trenurile internaționale.

Totodată, parcursul pasagerilor, indicator care reflectă distanțele efectuate de călători, a coborât cu 9,3% comparativ cu primele trei luni din 2025.

Transportul feroviar de mărfuri a avut, la rândul său, o evoluție negativă. Volumul mărfurilor transportate a scăzut cu 0,7%, pe fondul reducerii activității pe segmentul național.

În total, trenurile au transportat 8,973 milioane de tone de mărfuri, dintre care 78,3% au reprezentat transport intern.

În schimb, parcursul tarifar al mărfurilor a crescut cu 2,3%, susținut în special de transportul internațional, care a avut un avans de 16,4%.

Cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate pe calea ferată au fost înregistrate de categoria cocs și produse rafinate din petrol, cu 26,2%, urmată de segmentul cărbune, lignit, țiței și gaze naturale, cu 18,7%.

Raportat la parcursul mărfurilor, produsele petroliere au reprezentat 37% din total, în timp ce mărfurile neidentificabile au avut o pondere de 11,2%.

INS arată că mai mulți indicatori tehnico-economici au avut evoluții pozitive față de primul trimestru al anului trecut.

Viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 35,3%, iar numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a urcat cu 33,3%. De asemenea, parcursul locomotivelor a crescut cu 17,3%, iar cel al automotoarelor cu 8,1%.

O creștere a fost raportată și pentru viteza medie comercială a trenurilor de pasageri, care a avansat cu 1,3%.

Pe de altă parte, au existat și indicatori aflați în scădere. Numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR s-a redus cu 12,4%, iar parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă a scăzut cu 3,1%.

De asemenea, au fost raportate scăderi de 0,7% la parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate pentru transportul de mărfuri și la încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă.