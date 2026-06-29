Alte 42 de vagoane modernizate prin PNRR au intrat în circulație, potrivit CFR Călători. Programul de investiții prevede modernizarea a 139 de evagoane, iar până în prezent au fost recepționate 100.

Cele 42 de vagoane au fost modernizate de Electroputere Pașcani, în baza unui contract care a inclus și serviciile de mentenanță.

Dintre acestea, 20 sunt vagoane de clasa a II-a adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă, prevăzute și cu spații destinate transportului bicicletelor și echipamentelor sportive. Alte 22 sunt vagoane de clasa a II-a destinate transportului feroviar de călători.

Potrivit CFR Călători, noile vagoane contribuie la îmbunătățirea condițiilor de călătorie și la creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor.

Vagoanele sunt echipate cu instalații de climatizare, sisteme de informare a călătorilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi, sisteme de supraveghere video și toalete ecologice. Totodată, acestea oferă un nivel mai ridicat de accesibilitate și confort pe întreaga durată a călătoriei.

Valoarea contractelor aferente acestui lot se ridică la aproximativ 41,8 milioane de euro pentru lucrările de modernizare și la 25,2 milioane de euro pentru serviciile de mentenanță.

Noile vagoane completează loturile deja recepționate prin același program de investiții finanțat din PNRR. Anterior, CFR Călători a introdus în circulație 23 de vagoane de clasa I și două vagoane bar-bistro modernizate la Remarul Cluj-Napoca, precum și 24 de vagoane de clasa a II-a, un vagon cușetă și 10 vagoane de clasa I modernizate la Atelierele CFR Grivița.

Programul de investiții prevede modernizarea a 139 de vagoane de călători, obiectivul fiind creșterea calității transportului feroviar și oferirea unor condiții moderne de călătorie pentru pasageri.

Programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a debutat pe 12 mai, punând la dispoziția călătorilor curse directe către stațiunile de la Marea Neagră din principalele regiuni ale țării. Trenurile vor circula până în prima săptămână a lunii septembrie.

Potrivit CFR Călători, programul se desfășoară în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, oferind conexiuni directe între litoral și marile orașe din România, pentru a răspunde cererii crescute din sezonul estival.

Compania feroviară a anunțat și modificări temporare ale circulației pe ruta Constanța – Mangalia. Astfel, în intervalul 13 – 30 iunie 2026, trenurile vor circula în condițiile redeschiderii liniei Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță, la solicitarea CFR SA.

În această perioadă, trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără. Pentru accesul în stațiunea Costinești, pasagerii sunt îndrumați să utilizeze stația Costinești.