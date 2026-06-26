Traficul feroviar pe Magistrala 800, principala legătură dintre București și litoral, a fost întrerupt temporar vineri după-amiază, în zona stației Fetești, după un incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă, potrivit cfr.ro.

În urma defecțiunii, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar mai multe trenuri de călători care circulau spre sau dinspre Constanța au fost nevoite să staționeze.

Incidentul s-a produs într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale săptămânii, când numeroși pasageri se deplasează către litoral sau revin din vacanță.

Potrivit informațiilor transmise de CFR Călători, circulația trenurilor va fi reluată după remedierea defecțiunii și repunerea sub tensiune a infrastructurii feroviare din zona afectată.

CFR Călători a anunțat că traficul este temporar suspendat pe Magistrala 800 în zona stației Fetești, după ce pantograful unei locomotive utilizate de un operator privat de transport de marfă a fost implicat într-un incident tehnic.

Pantograful este echipamentul montat pe acoperișul locomotivei electrice care asigură contactul cu linia electrică aeriană și permite alimentarea trenului. În astfel de situații, atunci când sunt afectate componentele instalației de contact, alimentarea cu tensiune este întreruptă pentru a permite intervenția echipelor tehnice în condiții de siguranță.

Ca urmare, circulația tuturor trenurilor electrice din sectorul respectiv a fost suspendată până la finalizarea lucrărilor de remediere.

Potrivit companiei feroviare, mai multe garnituri de călători aflate pe traseele spre și dinspre litoral au fost oprite înainte de zona afectată și au rămas în staționare.

Până la reluarea alimentării cu energie și redeschiderea circulației, trenurile nu își pot continua deplasarea pe segmentul afectat. CFR Călători nu a comunicat, la momentul publicării informației, durata estimată a intervenției sau numărul exact al trenurilor afectate.

Compania a precizat că situația este monitorizată permanent, iar călătorii vor fi informați pe măsură ce apar noi date privind reluarea circulației.

Magistrala 800 asigură legătura dintre București și Constanța și reprezintă principalul coridor feroviar utilizat de trenurile care deservesc litoralul românesc.

În sezonul estival, pe această rută circulă zilnic numeroase trenuri InterCity, InterRegio și Regio, iar orice întrerupere a traficului poate genera întârzieri în lanț.

Incidentul de la Fetești s-a produs într-o perioadă în care fluxul de pasageri este ridicat, iar întârzierile pot afecta atât trenurile aflate deja în circulație, cât și garniturile programate să plece ulterior din București sau Constanța.

Echipele tehnice au intervenit pentru identificarea cauzelor exacte ale incidentului și pentru remedierea defecțiunii produse la infrastructura de alimentare cu energie electrică.

Reluarea circulației depinde de finalizarea lucrărilor și de verificările tehnice necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

CFR Călători recomandă pasagerilor să urmărească informațiile oficiale privind mersul trenurilor și eventualele întârzieri până la normalizarea situației.