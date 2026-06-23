Polițiștii și procurorii din Arad au descins marți la sediul unei unități CFR și la locuințele mai multor angajați suspectați că ar fi sustras combustibil din depozite și automotoare. În urma celor 24 de percheziții efectuate în municipiul Arad și în mai multe localități din județ, anchetatorii au ridicat sute de litri de motorină și ulei mecanic, potrivit IPJ Arad. Patru bărbați au fost reținuți pentru delapidare și urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a anunțat că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au desfășurat o amplă acțiune într-un dosar penal care vizează infracțiunea de delapidare.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt suspectate că ar fi sustras combustibil din depozite și automotoare aflate într-un depou aparținând Căilor Ferate Române.

În cadrul operațiunii au fost puse în executare și cinci mandate de aducere, pe numele a patru bărbați și al unei femei, persoane suspectate că ar fi fost implicate în sustragerea combustibilului.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat aproximativ 300 de litri de motorină și 100 de litri de substanță vâscoasă, despre care există suspiciunea că este ulei mecanic.

De asemenea, au fost găsite mai multe recipiente folosite pentru transportul și depozitarea combustibilului.

Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de cei patru bărbați pentru infracțiunea de delapidare. În cazul femeii vizate de anchetă, cercetările continuă pentru complicitate la delapidare.

Toate cele cinci persoane au fost conduse la audieri, iar la finalul acestora cei patru bărbați au fost reținuți. Miercuri, aceștia urmează să fie prezentați procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, care va decide asupra propunerilor de arestare preventivă.