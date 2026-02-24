Delapidare de milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației a sesizat DNA

Ministerul Educației a sesizat Direcția Națională Anticorupție după ce un raport al Corpului de Control, semnat la 26 ianuarie 2026, a evidențiat nereguli grave în contabilitatea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, cu un prejudiciu estimat la peste 35,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,08 milioane de euro.

Potrivit raportului, în perioada 2012–2025 au fost decontate prin Trezoreria Constanța un număr de 792 de CEC-uri, în valoare totală de 35.200.695 lei. Aceste sume nu au fost însă evidențiate în registrele contabile ale ISJ Constanța și nici în contul „Casa în lei”.

Conform raportului, banii nu ar fi ajuns în casieria instituției, iar lipsa documentelor justificative a generat suspiciuni privind utilizarea frauduloasă a fondurilor.

Inspectorii au constatat existența unor date necorelate sau eronate în situațiile financiare oficiale, ceea ce ar indica un mecanism repetitiv de sustragere a banilor.

Un caz concret este menționat pentru luna decembrie 2023, când din cinci CEC-uri ridicate, în valoare totală de 251.657 lei, patru, însumând 251.000 lei, nu au fost înregistrate în contabilitate.

Diferențele ar fi fost „acoperite” prin majorări artificiale ale cheltuielilor cu salariile, indemnizațiile de hrană și transportul elevilor. Potrivit constatărilor, sumele lipsă coincid exact cu valorile retrase și neînregistrate, ceea ce ar confirma utilizarea unui mecanism contabil pentru deturnarea fondurilor.

Echipa de control a semnalat dificultăți semnificative în accesarea documentelor financiar-contabile. Printre problemele identificate se numără lipsa documentelor ALOP pentru plata salariilor în perioada 2020–2025, registre contabile nesemnate, documente dispărute din arhivă, dosare neorganizate și refuzul prezentării unor evidențe sub pretextul „sigilării calculatorului”.

Raportul arată că arhivarea documentelor nu a respectat normele legale, fapt care a îngreunat verificările. În urma constatărilor, Ministerul Educației a sesizat DNA, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Curtea de Conturi, ANAF și Arhivele Naționale. Totodată, contabilul-șef al instituției a fost suspendat de la acordarea vizei de control financiar preventiv.

Documentul menționează posibile fapte precum delapidare cu consecințe grave, fals intelectual, abuz în serviciu, uzurparea funcției, neglijență în serviciu și încălcarea legislației contabile și financiare. Pentru perioada 2010–2012, verificările se desfășoară pe baza extraselor de cont, întrucât documentele originale ar fi fost distruse în urma unei inundații, conform informațiilor furnizate de Trezoreria Constanța. Termenul stabilit pentru finalizarea acestei etape este de 45 de zile.

Raportul include și măsuri privind recuperarea cheltuielilor considerate nejustificate, inclusiv sumele decontate pentru naveta inspectorilor școlari, precum și monitorizarea managementului în două unități de învățământ din Constanța, în anul școlar 2025–2026.