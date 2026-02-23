Asfalt mai subțire, bani mai mulți. Cinci reținuți în ancheta fondurilor europene pentru infrastructură. Video

Republica Moldova. Un nou dosar de rezonanță zguduie administrația publică locală, după ce cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o anchetă ce vizează presupusa delapidare a fondurilor naționale și europene destinate proiectelor de infrastructură. Operațiunea, desfășurată luni, a inclus zeci de percheziții la primării și la sediile unor organizații implicate în implementarea proiectelor.

Investigațiile sunt coordonate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți și vizează posibile fapte de corupție la executarea și recepția lucrărilor de apeduct, canalizare și reabilitare a drumurilor în mai multe localități din Republica Moldova.

Cauza penală privește activitatea administratorului și a unor ingineri ai unei companii care a câștigat licitații publice pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Lucrările au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului național „Satul European” 2024–2028, ediția a II-a, cu sprijin din fonduri europene și bugetul național.

Potrivit anchetatorilor, administratorul și inginerii ar fi promis și oferit bani membrilor comisiilor de recepție pentru a nu consemna neconformitățile constatate în teren și pentru a semna actele de recepție, în pofida unor abateri tehnice neînlăturate.

De asemenea, oamenii legii susțin că au fost identificate situații în care în actele de executare ar fi fost incluse lucrări care nu au fost realizate în realitate, documentele fiind ulterior prezentate pentru decontare către ONDRL.

Într-una dintre discuțiile interceptate și făcute publice de CNA, interlocutorii discută despre discrepanțele dintre cantitățile de asfalt prevăzute în documentație și cele efectiv utilizate.

„La noi s-au primit 84 de tone de asfalt din 170, adică în jumătate. Cu jumătate ce facem?”, spune unul dintre ei.

„Da' ei, ce? Mai subțire au pus? Ce au făcut?”, întreabă celălalt. „Mai subțire, ca de obicei, da. Ei au calculat de 10 cm, au pus 6, 7, 8”, explică primul.

Discuția continuă cu referiri la redistribuirea cantităților rămase pentru alte segmente de drum, ceea ce, potrivit anchetatorilor, ar putea indica executarea lucrărilor sub parametrii tehnici prevăzuți în proiect.

Într-o altă conversație interceptată, apar referiri la sume de bani discutate în contextul plăților efectuate.

„Cu dirigintele de șantier, noi am spus că o să-i dai 1.000 de fiecare milion.” „Tu i-ai spus lui Sașa numai 3.000.” „Noi cât am dat la plată?” „Cinci milioane.” „Apoi o să mai dăm.”

Anchetatorii examinează aceste declarații în cadrul probatoriului, în vederea stabilirii eventualelor fapte de corupere a persoanelor implicate în procesul de supraveghere și recepție a lucrărilor.

CNA mai informează că a fost documentat un caz de transmitere a sumei de 3.500 de euro pentru presupusa influențare a unor angajați ai instituțiilor de control, astfel încât să nu fie inițiată urmărirea penală într-un dosar privind încălcarea regulilor de protecție a muncii.

Potrivit instituției, sunt investigate fapte de corupție comise de funcționari și agenți economici în procesul de gestionare a activităților publice, cu prejudicierea fondurilor naționale și europene în proporții considerabile.

Peste 40 de percheziții au fost efectuate la primării din Căușeni, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, precum și la sediul unui operator economic din Chișinău și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Cele cinci persoane reținute pentru 72 de ore urmează să fie audiate, iar procurorii vor decide asupra aplicării măsurilor preventive. Între timp, anchetatorii continuă acumularea probelor pentru a stabili întinderea prejudiciului și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.