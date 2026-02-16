Drumuri periculoase în Chișinău și pe sectoarele naționale. Iarna pune la încercare șoferii

Republica Moldova. Iarna aceasta a provocat pagube considerabile pe rețeaua de drumuri din Chișinău și pe sectoarele naționale afectate de precipitații și temperaturi scăzute. Străzile deteriorate, mai ales cele care nu au fost modernizate în ultimii 10–20 de ani, au devenit periculoase pentru traficul auto. În centrul atenției se află șoseaua Muncești, străzile Gheorghe Asachi, Hâncești, bulevardul Dacia și alte artere unde asfaltul a fost aplicat direct pe pământ sau moloz, precizează autoritățile municipale.

Primarul Ion Ceban a explicat că lucrările de plombare și reparații vor începe imediat ce vremea va permite intervențiile.

„Avem echipe pregătite și tehnologia necesară, dar trebuie să așteptăm condiții favorabile. Cele mai mari probleme sunt pe șoseaua Muncești, bulevardul Dacia spre aeroport, străzile Gheorghe Asachi și Hâncești”, a precizat edilul în ședința operativă a serviciilor Primăriei din 16 februarie.

Pe unele străzi, autoritățile au aplicat deja tehnologia Sleary Seel, care poate prelungi durata de viață a asfaltului cu trei–cinci ani. Intervențiile sunt considerate temporare, dar respectă standardele internaționale, iar echipele de muncitori vor lucra chiar și pe perioada rece, dacă nu sunt precipitații și temperaturile nu scad foarte mult.

Cetățenii vor fi ținuți la curent zilnic cu orarul lucrărilor, pentru a evita blocaje în trafic și pentru a ști unde se intervine. Costurile finale și evaluarea calității asfaltului vor fi publicate după finalizarea lucrărilor de teren.

Până acum, Primăria nu a primit solicitări de despăgubiri din partea șoferilor afectați.

„Au existat litigii izolate de-a lungul anilor, dar în prezent nu avem dosare în instanță”, au transmis reprezentanții Direcției Transport din cadrul Primăriei.

Printre arterele care vor fi reparate anul acesta se numără șoseaua Muncești și o parte din strada Meșterul Manole.

Echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare din rețeaua drumurilor publice naționale, pentru a menține circulația în siguranță în condițiile iernii și lucrărilor de reparație. Printre sectoarele vizate se numără: M5, km 38–56, or. Briceni; R30, km 42–44, or. Căușeni; R37, km 21–23, orașul Taraclia; M5, Anenii Noi; G68, Dubăsari; G46, Telenești; și R11, km 5–6, Briceni.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență sporită în zonele unde se execută lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită. Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să urmeze cu atenție indicațiile rutiere, pentru a preveni accidente și blocaje.