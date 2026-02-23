Controale ANAF la firmele de pază din toată țara. 62 de societăți, suspectate de evaziune fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat, luni, o amplă acțiune de verificare care vizează companiile din domeniul protecției și pazei considerate cu risc fiscal ridicat. În total, 62 de societăți din întreaga țară au fost selectate de agenție pentru control, după ce analizele interne au indicat posibile nereguli privind plata obligațiilor către bugetul de stat.

Acțiunea este coordonată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care a identificat contribuabilii în urma unor evaluări complexe de risc. Potrivit instituției, verificările au fost declanșate după ce au fost constatate indicii privind reducerea artificială a bazei de impozitare, transferul formal al obligațiilor fiscale și discrepanțe între activitatea desfășurată și taxele declarate.

Reprezentanții ANAF au transmis, printr-un comunicat de presă, că selecția firmelor a avut la bază date care sugerează practici repetate de evitare a plății integrale a impozitelor și contribuțiilor datorate statului.

Inspectorii antifraudă desfășoară controale atât la sediile companiilor, cât și în teren, în mai mult de 300 de obiective unde își desfășoară activitatea angajații firmelor vizate. Scopul este de a compara situația operativă existentă la fața locului cu evidențele de personal și declarațiile fiscale depuse.

Autoritățile urmăresc să stabilească dacă datele declarate corespund realității și dacă obligațiile fiscale sunt calculate și achitate în mod corect.

Un obiectiv important al controalelor îl reprezintă modul în care sunt stabilite, reținute și plătite impozitul pe veniturile salariale și contribuțiile sociale obligatorii. Analizele de risc efectuate de ANAF au scos la iveală suspiciuni privind utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea formală a angajaților la salariul minim, dar acordarea unor sume suplimentare neimpozitate, precum și folosirea unor forme contractuale artificiale pentru a masca raporturi reale de muncă.

De asemenea, sunt verificate situații legate de subcontractări succesive și transferul sarcinii fiscale către entități interpuse, precum și posibila evidențiere incompletă a veniturilor și cheltuielilor în contabilitate.

Controalele sunt realizate în colaborare cu inspectorii din cadrul Inspecţia Muncii, în vederea identificării cazurilor de muncă nedeclarată și a altor abateri de la legislația muncii.

Prin această acțiune comună, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii urmăresc „asigurarea unui climat concurenţial corect şi protejarea angajaţilor din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale şi sociale”.