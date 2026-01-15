Inspectori ANAF din București, condamnați după ce au recunoscut la DNA că au luat mită

Cinci inspectori antifraudă din București au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA, recunoscând că au primit mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele și pentru a nu depune plângeri penale, a anunțat DNA, joi, într-un comunicat de presă.

DNA a anunțat, joi, că a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați:

Marin Marius-Eduard, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale);

Aurică Costică, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale);

Istrati Bogdan, șef serviciu la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și dare de mită;

Ivan Ionuț-Bogdan, șef serviciu la Direcția Generală Antifraudă Fiscală la data faptelor, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență;

Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la dare de mită.

De asemenea, doi administratori ai unor firme și o persoană fizică au recunoscut fapte de dare de mită.

Potrivit procurorilor, în luna noiembrie, Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, îi poate determina pe cei doi inspectori din subordine, Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, să finalizeze controlul într-un mod favorabil, fără a întocmi o sesizare penală privind neregulile constatate.

Potrivit anchetatorilor, în baza înțelegerii cu Istrati Bogdan, Ivan Ionuț-Bogdan le-ar fi cerut, la rândul său, prin intermediar, celor doi oameni de afaceri suma de 75.000 de lei, susținând că își poate folosi influența asupra inspectorilor antifraudă pentru ca verificările să se încheie favorabil, fără sesizare penală, iar la 2 decembrie 2024 ar fi primit suma solicitată, tot prin intermediar.

„Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, iar în cursul lunii decembrie 2024, ar fi remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaţilor Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menţionată, fără a se formula o sesizare penală”, a mai transmis DNA.

Anterior, în perioada februarie–martie 2023, Ivan Ionuț-Bogdan ar fi cerut, printr-un intermediar, suma de 50.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, de la aceiași oameni de afaceri, administratori în fapt ai unor firme de transport alternativ de persoane, lăsând să se creadă că are influenţă asupra inspectorilor antifraudă care derulau controale și că îi poate determina să le finalizeze favorabil, fără sesizări penale privind neregulile constatate, iar la scurt timp ar fi primit suma solicitată, tot prin intermediar.

„În contextul unui alt control desfăşurat în cursul anului 2024 de inspectorii antifraudă inculpaţii Marin Marius-Eduard şi Aurică Costică la o societate comercială cu activitate în domeniul comerţului cu legume şi fructe, colegul lor, inculpatul Ionescu Valentin-George, la solicitarea unei persoane (martor), l-ar fi abordat pe primul menţionat, în vederea finalizării favorabile, pentru respectiva societate comercială, a controlului iniţiat”, au anunțat procurorii.

Ca urmare, în perioada 11 aprilie–7 august 2024, Marin Marius-Eduard ar fi cerut suma de 20.000 de lei, pentru ca cei doi inspectori antifraudă să limiteze controlul la constatările făcute până atunci și să nu extindă verificările spre alte aspecte ce ar fi putut duce la sesizarea organelor de urmărire penală.

„Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control iniţiat de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti din cadrul A.N.A.F. la societatea administrată de inculpaţii Z.T. şi L.D., s-a constatat că la depozitele deţinute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecinţă, depozitele respective au fost sigilate. În perioada sfârşitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpaţii Z.T. şi L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. şi al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menţionat) suma de 5.000 euro, iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv finalizarea într-un mod favorabil a controlului efectuat la societatea respectivă”, a mai anunțat DNA.

Pentru a grăbi desigilarea depozitelor, la 13 octombrie 2025, reprezentanții depozitului i-ar fi dat direct aceluiași inspector antifraudă suma de 10.000 de lei. „În prezenţa avocaţilor, cei opt au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate”, au precizat procurorii.

Sentințele stabilite sunt următoarele:

Marin Marius-Eduard a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani, precum și o amendă penală de 40.000 de lei, echivalentul a 200 de zile-amendă, calculate la 200 de lei pe zi;

Aurică Costică a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani;

Ivan Ionuț-Bogdan a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani;

Istrati Bogdan a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani;

Ionescu Valentin-George a primit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani;

Inculpații Z.T. și L.D. au primit fiecare câte o pedeapsă de un an și 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani;

Z.J. a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Totodată, celor cinci funcționari publici menționați anterior li s-a interzis, pentru perioade de 3, 4, respectiv 5 ani, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii, exercitarea dreptului de a fi aleși în autoritățile publice sau în alte funcții publice, precum și ocuparea unor funcții care implică exercitarea autorității de stat.