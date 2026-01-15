Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Primarul suspendat din Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis joi Tribunalul Constanţa. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

Tribunalul Constanţa a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispuse față de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și alte fapte prevăzute de Codul Penal și legi speciale.

Instanța a menținut măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, urmând ca aceasta să fie verificată cel mai târziu la data de 13 februarie 2026. Decizia a fost luată în baza articolului 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 4 C.pr.pen. și prevederilor legale aplicabile fiecărei infracțiuni.

Instanța a respins cererile avocaților lui Cristian Radu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură preventivă mai ușoară, iar decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie, pe Cristian Radu pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. El este acuzat că, în perioada 2022 – 2025, a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupție solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma respectivă nu ar fi fost obținută în mod legal, conform cererii depuse la tribunal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, pentru luare de mită, iar a doua zi a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.