Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă

Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivăRadu Cristian, primar Mangalia. Sursa foto: Facebook/Radu Cristian
Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, acuzat de luare de mită, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, conform unei decizii definitive pronunțate marți de Curtea de Apel Constanța. Instanța a menținut astfel măsura luată anterior, iar hotărârea nu mai poate fi contestată.

Cristian Radu își va petrece Revelionul în spatele gratiilor

„Respinge contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, împotriva Încheierii de şedinţă în data de 22.12.2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa, ca nefondată. Obligă inculpatul Radu Cristian, la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanţei.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată în decembrie pentru mai multe infracțiuni, inclusiv luare de mită și spălare de bani. Ancheta arată că, în perioada 2022–2025, el ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Șir de probleme pentru primarul suspendat din funcție

Procurorii cer instanței confiscarea a peste două milioane de lei, considerând că suma nu a fost obținută legal. Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august pentru luare de mită și, în ziua următoare, a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.

Cristian Radu a condus municipiul Mangalia din 2012 și se afla la al patrulea mandat de primar în momentul în care a fost suspendat. Înainte de a fi ales, el a condus timp de opt ani Garda Financiară Constanța. Este licențiat în Management și Drept și a urmat un program postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

Cristian Radu, în centrul unor anchete judiciare

În ultimii ani, Radu a fost implicat în mai multe anchete judiciare. Procurorii DNA Constanța îl acuză de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, susținând că, între octombrie 2014 și decembrie 2017, ar fi încheiat în mod ilegal 95 de contracte cu o firmă de avocatură pentru asistență juridică și reprezentarea Primăriei Mangalia în dosarele aflate pe rolul instanțelor.

