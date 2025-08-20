Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Edilul, suspectat de corupție
- Raluca Dan
- 20 august 2025, 13:06
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut miercuri percheziții atât la sediul Primăriei Mangalia, cât și la domiciliul primarului Cristian Radu, într-un dosar în care sunt vizați edilul și administratorul public George Didi Călin, potrivit Ziua de Constanta.
Birourile primarului și administratorului public, sigilate de DNA
DNA a confirmat cinci percheziții în județul Constanța, într-un dosar de fapte de corupție comise de funcționari publici. Ancheta vizează inclusiv Primăria Mangalia și locuința primarului Cristian Radu.
Anchetatorii au sigilat biroul primarului Cristian Radu și pe cel al administratorului public George Didi Călin. Totodată, procurorii au cerut reprezentanților Primăriei să le fie puse la dispoziție mai multe documente.
Percheziții DNA în județul Constanța
DNA a anunțat că procurorii Serviciului Teritorial Constanța desfășoară cercetări într-un dosar penal care vizează suspiciuni de corupție în rândul unor funcționari publici din administrația locală.
„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a anunțat Biroul de Informare și Relații Publice.
Primarul, la al patrulea mandat
Cristian Radu este primarul municipiului Mangalia din 2012 și se află la al patrulea mandat, iar înainte de a fi ales a condus timp de opt ani Garda Financiară Constanța. Este licențiat în Management și Drept și a urmat un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.
În ultimii ani, primarul Cristian Radu a fost vizat de mai multe anchete judiciare. Procurorii DNA Constanța îl acuză de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, susținând că între octombrie 2014 și decembrie 2017 a încheiat ilegal 95 de contracte cu o societate de avocatură pentru asistență juridică și reprezentarea Primăriei Mangalia în dosarele aflate pe rolul instanțelor.
1 comentarii
Ce? Strict imposibiul asa ceva! Liberalii nu-s corupti ! Numai pesedistii sunt corupti!
1.Liberalii ”e” integri rău, domle! Ei doar jefuiesc banii publici cu largul sprijin al Guvernului! Atat!
Asa, de-un ”paregzampl”, Guvernul a cumparat de la mafiotii PNL, chiar si la preț aproape triplu, 1.300 de microbuze. In loc de 90.000 de euro pe bucata, le-a oferit chiar si 262.000! ”Marețul Reformist al Patriei”, seful suprem al PNL si prim-ministru totodata, a incercat sa ”se scoata”, prostindu-i pe ce-i care-l mai cred ”providential” si ”integru” , ca n-a stiut! Deh, unii sunt mincinosi ordinari pana ultima secventa de ADN. In realitate insa are o cireada de pahonți si vorbeti, care il tin zilnic la curent cu tot ce misca. E premier, nu?
2. De rasul lumii e faptul ca taman cand Bolojan incepuse sa nege vehement si cu un tupeu de bolsevic intarziat ca ar avea stiinta de jaful banului public la care s-au dedat mfiotii PNL in afacerea ”Microbuzul”, buf!.. presa libera demostreaza ca a stia foarte bine ce si cum, pentru ca in judetul Bihor, chiar el personal, in calitate de presedinte al C.J. Bihor, aprobase acest jaf al banului public!
”In luna februarie 2025, Consiliul Județean Bihor, condus de Bolojan, a emis un comunicat de presă din care aflam:”Consiliul Județean Bihor a finalizat procedura de achiziție pentru 25 de microbuze școlare electrice, desemnând drept câștigător al licitației compania Aveuro International SRL. Valoarea contractului este de 22.825.000 lei, fără TVA.”
Deci, pentru fiecare microbuz, CJ Bihor condus de Bolojan a achitat suma de 182.600 de euro!
https://www.cotidianul.ro/presa-locala-si-la-bihor-bolojan-a-cumparat-microbuze-la-pret-aproape-dublu/
