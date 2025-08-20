Justitie Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Edilul, suspectat de corupție







Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut miercuri percheziții atât la sediul Primăriei Mangalia, cât și la domiciliul primarului Cristian Radu, într-un dosar în care sunt vizați edilul și administratorul public George Didi Călin, potrivit Ziua de Constanta.

DNA a confirmat cinci percheziții în județul Constanța, într-un dosar de fapte de corupție comise de funcționari publici. Ancheta vizează inclusiv Primăria Mangalia și locuința primarului Cristian Radu.

Anchetatorii au sigilat biroul primarului Cristian Radu și pe cel al administratorului public George Didi Călin. Totodată, procurorii au cerut reprezentanților Primăriei să le fie puse la dispoziție mai multe documente.

DNA a anunțat că procurorii Serviciului Teritorial Constanța desfășoară cercetări într-un dosar penal care vizează suspiciuni de corupție în rândul unor funcționari publici din administrația locală.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a anunțat Biroul de Informare și Relații Publice.

Cristian Radu este primarul municipiului Mangalia din 2012 și se află la al patrulea mandat, iar înainte de a fi ales a condus timp de opt ani Garda Financiară Constanța. Este licențiat în Management și Drept și a urmat un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

În ultimii ani, primarul Cristian Radu a fost vizat de mai multe anchete judiciare. Procurorii DNA Constanța îl acuză de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, susținând că între octombrie 2014 și decembrie 2017 a încheiat ilegal 95 de contracte cu o societate de avocatură pentru asistență juridică și reprezentarea Primăriei Mangalia în dosarele aflate pe rolul instanțelor.