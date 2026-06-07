Piața de online din România se confruntă cu o dezbatere aprinsă legată de credibilitatea cifrelor de pe platformele de streaming.

Subiectul a explodat recent în presa tabloidă și de tip can-can, aducând în prim-plan acuzații grave la adresa unor creatori de conținut de top, printre care se numără și Cătălin Măruță.

Miza din spatele acestor discuții este uriașă, mai ales în contextul în care mulți utilizatori încearcă să înțeleagă cum se fac, în mod real, banii din YouTube și TikTok și dacă cifrele afișate reflectă cu adevărat o comunitate de succes, activă sau sunt doar rezultatul unor strategii artificiale.

Principalul indiciu care a ridicat semne de întrebare în spațiul public este disproporția flagrantă dintre numărul de accesări și cel al interacțiunilor reale de la secțiunea de comentarii. În emisiunile de analiză media se discută tot mai des despre cazuri specifice, cum sunt cele atribuite canalelor lui Măruță sau Horia Brenciu (Hork), unde videoclipuri care adună sute de mii de vizualizări înregistrează un istoric de doar 20 de comentarii.

Pentru experți și jurnaliști, acesta reprezintă un argument rațional și un raport logic de minim bun simț. Într-o dinamică firească a algoritmului YouTube/TikTok, un conținut care atrage un public de masă generează automat dezbateri, reacții și mii de mesaje în comunitate.

Când această interacțiune lipsește aproape cu desăvârșire, suspiciunea că vizualizările sunt cumpărate devine inevitabilă, fiind catalogată drept o „uriașă vrăjeală” menită să umfle artificial valoarea unui canal.

Deși din punct de vedere logic discrepanța este evidentă, demonstrarea juridică a faptului că s-au plătit bani pentru ferme de boti sau vizualizări false este o misiune extrem de dificilă în țara noastră. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă online-ul românesc este reglementat îndeajuns de mult încât un organ al legii să poată interveni și să ceară dovezi sau documente financiare clare.

În timp ce în afara țării există mecanisme mai stricte de control și auditare a traficului digital, în România cadrul legal actual este mult mai permisiv.

La nivel național, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) ar putea, în cel mai bun caz, să intervină simbolic în cazul în care constată derapaje majore sau situații în care un creator „a furat curent”. Cu toate acestea, nu există o instituție de control cu autoritate deplină care să poată solicita extrase de cont sau hârtii doveditoare care să ateste tranzacțiile pentru cumpărarea de trafic fictiv.

Atunci când cifrele de pe YouTube/TiKTok sunt manipulate, se creează un efect de domino care afectează întreaga industrie. Totuși, marea întrebare rămâne: pentru cine este această păcăleală?

Dincolo de agențiile de publicitate care pot fi induse în eroare atunci când investesc bugete de marketing bazate pe audiențe false, victima colaterală principală este chiar publicul de rând.

Spectatorii sunt manipulați să creadă că un anumit podcast sau interviu se bucură de un succes colosal, fiind împinși de algoritm să consume un conținut a cărui popularitate reală este, în realitate, extrem de chestionabilă.