Scandal în stradă, într-o comună din Teleorman. 13 persoane au fost reținute

Scandal în stradă, într-o comună din Teleorman. Nu mai puțin de 13 persoane au fost reținute, iar două dintre acestea sunt cercetate și pentru furt, potrivit IPJ Teleorman.

Un conflict izbucnit pe o stradă din comuna Vârtoape, județul Teleorman, s-a încheiat cu reținerea a 13 persoane. Potrivit polițiștilor ajunși la locul incidentului, mai multe persoane s-ar fi luat la bătaie și ar fi provocat un scandal care a tulburat ordinea și liniștea publică. În același dosar, două dintre persoanele implicate sunt cercetate și pentru furt.

Incidentul a fost sesizat vineri, când polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dobrotești au fost anunțați că pe strada Principală din comuna Vârtoape are loc un conflict între mai multe persoane.

Echipajele ajunse la fața locului au demarat verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a izbucnit scandalul. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că mai multe persoane ar fi participat la o încăierare și s-ar fi lovit reciproc. Totodată, prin comportamentul lor, acestea ar fi perturbat ordinea și liniștea publică.

Polițiștii au continuat administrarea probatoriului în cadrul unui dosar penal deschis pentru infracțiunile de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probelor strânse până în acest moment, față de 13 persoane implicate în conflict a fost dispusă măsura reținerii. Acestea urmează să fie cercetate în continuare, iar anchetatorii vor stabili rolul fiecăruia în desfășurarea incidentului.

În plus, două dintre persoanele vizate în dosar sunt cercetate și pentru comiterea infracțiunii de furt. Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica toate aspectele legate de această faptă, precum și circumstanțele în care s-a produs conflictul din comuna Vârtoape.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dobrotești, sub coordonarea organelor judiciare competente.

Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.