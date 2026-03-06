O femeie din județul Teleorman, reținută după ce și-a bătut soțul de mai multe ori

O femeie din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, a fost reținută de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic soțul în mod repetat. Pe numele acesteia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

Potrivit polițiștilor, cel mai recent incident ar fi avut loc miercuri, pe data de 4 martie, când, în timp ce se aflau la domiciliul din Roșiori de Vede, femeia și-ar fi agresat fizic soțul. De asemenea, anchetatorii au stabilit că la finalul lunii februarie, pe data de 26, femeia l-ar fi amenințat și agresat fizic pe bărbat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie pe numele femeii, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

„Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”, au declarat reprezentanții IPJ Teleorman.

Reamintim că, la finalul lunii februarie, o femeie și-ar fi agresat fizic nora și pe mama acesteia. Incidentul ar fi avut loc luni, 23 februarie, la locuința femeii din comuna Vedea, județul Teleorman.

Polițiștii au intervenit la fața locului și au început cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs altercația. După evaluarea situației, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele femeii. De asemenea, aceasta a fost reținută.