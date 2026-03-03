Social

O femeie din Constanța și-a amenințat copiii pe TikTok, iar acum are dosar penal

O femeie din Constanța și-a amenințat copiii pe TikTok, iar acum are dosar penalTikTok. Sursa foto: amrothman/ Pixabay
O femeie din Constanța este cercetată penal după ce și-a amenințat copiii de 2 și 4 ani în timpul unor transmisiuni pe TikTok. Copiii au fost preluați de bunica lor, relatează news.ro.

O femeie în vârstă de 26 de ani din Constanța este cercetată de polițiști pentru că și-a amenințat cei doi copii în timpul unor transmisiuni pe TikTok. Cei mici, de doi și patru ani, au fost retrași din grija mamei și preluați de bunica lor, după ce imaginile au apărut în spațiul public.

Poliția anchetează o femeie din Constanța care și-a amenințat copiii pe TikTok

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au precizat că polițiștii de la Secția 3 Constanța s-au autosesizat marți, după ce au fost distribuite în mediul online înregistrări în care femeia ar fi agresat verbal copiii aflați în întreținerea sa.

În urma verificărilor, a fost identificată o femeie, de 26 de ani, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare. Totodată, polițiștii au colaborat cu reprezentanții DGASP.C Constanța, iar cei doi minori, de 2 și 4 ani, au fost retrași din mediul respectiv și preluați de către o bunică”, a transmis poliția.

Cum își amenința femeia din Constanța copiii

În materialele video, femeia îi amenința pe cei doi copii că îi va bate sau că le va da cu telecomanda în cap. Plânsetele micuților se auzeau clar, iar mama era vizibil deranjată de zgomotul produs de aceștia.

Incidentul a stârnit reacții în comunitatea online și a atras atenția autorităților asupra siguranței copiilor în mediul digital.

Colaborarea dintre poliție și DGASPC

Cercetările continuă, iar dosarul penal pentru amenințare este în curs de instrumentare. Polițiștii subliniază importanța colaborării cu DGASPC în astfel de cazuri, pentru protecția minorilor și prevenirea expunerii lor la situații de risc.

Această situație evidențiază modul în care transmisiunile pot ajunge rapid în spațiul public și pot avea consecințe juridice pentru părinți atunci când implică comportamente agresive asupra copiilor.

