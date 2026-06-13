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De ce au nevoie copiii de bunici: Secretul pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă

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De ce au nevoie copiii de bunici: Secretul pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă
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Într-o perioadă în care statisticile arată că peste 40% dintre adolescenții din Statele Unite se confruntă cu stări persistente de deznădejde și tristețe, specialiștii caută soluții pentru a stopa această criză de sănătate mintală. Un psiholog pentru copii atrage atenția asupra unei resurse adesea subevaluate: implicarea bunicilor în viața celor mici, conform sciencedaily.com.

Problemele din SUA

Kenneth Barish, profesor clinic de psihologie la Weill Cornell Medicine, susține că îndepărtarea familiei extinse a creat un gol emoțional care afectează dezvoltarea tinerilor. În opinia sa, bunicii pot reechilibra balanța într-o societate dominată de presiunea succesului personal.

„De-a lungul mai multor decenii, America a devenit din ce în ce mai mult o societate a eu-ului, nu a noi-ului. În multe familii și comunități, preocuparea pentru realizările individuale a erodat valorile bunătății și grijii în viețile copiilor noștri”, explică medicul.

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De ce au nevoie copiii de bunici: Secretul pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă

Studiile recente confirmă o legătură directă între presiunea constantă de a obține performanțe școlare sau sociale înalte și creșterea ratelor de anxietate, depresie sau consum de substanțe, fenomen observat frecvent chiar și în familiile cu venituri peste medie. Psihologul subliniază că tinerii au nevoie de un scop care să depășească sfera realizărilor individuale.

Cercetările coordonate de psihologul Jane Piliavin scot la iveală faptul că altruismul și sprijinirea celorlalți aduc beneficii majore pentru tineri, precum creșterea încrederii în sine, reducerea abandonului școlar și chiar îmbunătățirea funcțiilor imunitare. Pentru a cultiva aceste valori, dr. Barish sugerează implicarea în acțiuni de voluntariat în familie și purtarea unor discuții sincere despre empatie și nevoile celor din jur.

Bunicii oferă molecule de sănătate emoțională

Dincolo de ajutorul logistic oferit părinților, bunicii joacă un rol terapeutic vital. Dr. Barish folosește un termen sugestiv pentru a descrie aportul acestora: „molecule de sănătate emoțională”. Acestea reprezintă micile momente de atenție, încurajare și înțelegere pe care bunicii le oferă necondiționat, contribuind la fortificarea „sistemului imunitar emoțional” al nepoților.

Specialistul avertizează totodată că un mediu familial sănătos nu se construiește prin laudă excesivă, ci prin susținere autentică, evitând în același timp critica distructivă care poate marca dezvoltarea unui copil

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