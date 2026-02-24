Social

O femeie și-a bătut crunt și nora, și cuscra. A fost emis ordin de protecție

Poliția Română. Sursa foto: dreamstime.com
O femeie din județul Teleorman a făcut un scandal monstru după ce s-a enervat și pe noră și pe cuscră. Și le-a bătut pe cele două victime fără milă. Autoritățile au intervenit și agresoarea a fost reținută, după cum au anunțat oficialii de la Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman.

De asemenea, împotriva femeii a fost emis și un ordin de protecție provizoriu. Incidentul s-a petrecut în localitatea Roșiorii de Vede. Polițiștii cercetează împrejurările în care cele două femei au fost bătute de ruda lor.

Luni, 23 februarie, în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Vedea, judeţul Teleorman, o femeie le-ar fi agresat fizic, atât pe nora sa, cât şi pe mama nurorii sale. Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, precizează poliţiştii.

În urma administrării probelor, femeia a fost reţinută.

Mașină poliție

Sursă foto: Pixabay.com

O femeie care și-a terorizat soțul anul trecut

Altfel, anul trecut, o femeie, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Bucureşti, a fost reţinută de poliţiştii din Giurgiu după ce a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în casa fostului soţ din localitatea Iepureşti. Ea l-a bătut pe fostul partener, chiar dacă avea ordin de protecție.

„La data de 20 ianuarie a.c., ora 18.30, poliţiştii din cadrul Secţiei nr.4 Poliţie Rurală Ghimpaţi au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fosta sa soţie, de 57 de ani, ar fi încălcat ordinul de protecţie şi l-ar fi agresat fizic.

A intrat cu forța în locuință

În temeiul sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Bucureşti, care a declarat verbal faptul că, în timp ce se afla în imobilul în care îşi are reşedinţa, din comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu, fosta sa soţie ar fi intrat în locuinţa sa şi l-ar fi agresat fizic", se preciza într-un comunicat de presă emis marţi de IPJ Giurgiu.

