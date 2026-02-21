ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe

Ninsoarea va continua în orele următoare în București și în cele 16 județe aflate sub cod galben, însă intensitatea precipitațiilor va scădea treptat, a anunțat sâmbătă seară Administrația Națională de Meteorologie. Autoritățile monitorizează în paralel circulația rutieră și feroviară, în condițiile în care mai multe drumuri rămân închise, iar trenurile înregistrează întârzieri.

Pe parcursul zilei de sâmbătă a nins în Capitală și în județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman, Giurgiu, Covasna (parţial) și Ilfov, toate vizate de codul galben valabil până duminică la ora 10.00.

„În aceste zone, va continua să ningă în orele următoare, dar ninsoarea va fi tot mai slabă”, a declarat Florinela Georgescu, la Digi24.

Potrivit acesteia, în următoarele ore precipitațiile ar putea fi mai consistente în jumătatea sudică a județului Ilfov, precum și în județele Giurgiu și Călărași. În același timp, cele mai puternice intensificări ale vântului sunt așteptate în Călărași și Ialomița.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat o diminuare a numărului de intervenții comparativ cu intervalele anterioare. La ora 18.00, echipele acționau în trei localități din județele Călărași și Ialomița, precum și în București. Trei autoturisme, în care se aflau aproximativ șapte persoane, au rămas blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Autoritățile au precizat că nu sunt raportate urgențe medicale sau situații în care echipajele să nu poată interveni.

Pompierii, paramedicii, ambulanțierii, polițiștii și jandarmii continuă să supravegheze zonele vulnerabile pentru a preveni izolarea localităților sau blocarea accesului pentru ambulanțe. În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, sunt semnalate avarii în șapte localități din Argeș, Dâmbovița, Prahova și Teleorman, afectând aproximativ 2.141 de consumatori.

La ora 18.00, circulația era oprită pe două tronsoane de drum național – unul între Ialomița și Buzău, altul între Ilfov și Călărași. De asemenea, 20 de sectoare de drum județean rămân închise în Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone sunt impuse pe două tronsoane din județul Călărași.

Nu sunt autostrăzi închise, însă pe A0, A1, A2 și A3 se circulă în condiții de iarnă, cu porțiuni acoperite de zăpadă și vizibilitate redusă din cauza vântului. Pe A7 Ploiești–Adjud, carosabilul este uscat, fără restricții, potrivit celei mai recente informări a grupului InfoTrafic al Poliției Române.

În Gara de Nord din București, majoritatea trenurilor care sosesc înregistrează întârzieri, conform panourilor de informare. Garniturile care vin din direcțiile Urziceni, Constanța, Galați, Brașov sau Pitești ajung cu întârzieri de la câteva zeci de minute până la peste o oră.

Sunt raportate întârzieri și la unele trenuri care pleacă din Capitală, inclusiv spre Teiuș, Constanța, Suceava și Galați. Nu există însă blocaje în traficul feroviar, circulația desfășurându-se cu decalaje din cauza condițiilor meteo.

Meteorologii estimează că episodul de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață și nu anticipează emiterea unor noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea va intra într-un proces de încălzire, iar în vestul țării temperaturile ar putea ajunge până la 15 grade.