Vremea rea face ravagii în mai multe județe din țară. Drumuri surpate și localități fără curent

Vremea rea face ravagii în mai multe județe din țară. Drumuri surpate și localități fără curent
O alunecare de teren reactivată în comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a distrus o porțiune de aproximativ 70 de metri dintr-un drum comunal: „Sunt 79 de gospodării izolate”, anunță primarul comunei Dorel Ancuța. Fenomenul, accentuat de precipitațiile din ultimele săptămâni, a împărțit practic satul Șerbănești în două și a îngreunat intervenția echipajelor de urgență.

Vremea rea face ravagii în mai multe județe din țară

Potrivit autorităților locale, problema nu este una nouă. Alunecarea s-a produs inițial în 2023, însă s-a agravat recent, pe fondul ploilor abundente. Circulația este complet blocată în zona afectată, iar accesul se face cu dificultate.

Primarul comunei, Dorel Ancuța, a explicat amploarea situației: „Alunecarea de teren s-a reactivat în luna ianuarie și situația se agravează treptat. Nu există o rută alternativă accesibilă, decât o cale de ocolire pe o pășune din apropiere, unde se poate circula doar cu vehicule 4x4. Ambulanțele și pompierii pot ajunge doar cu mașini mici, iar în caz de deces, transportul nu este posibil, pentru că biserica se află în zona izolată, iar cimitirul de cealaltă parte”, a explicat edilul pentru Agerpres.

Sesizarea a fost transmisă către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, iar o echipă de specialiști coordonată de Prefectură a evaluat terenul. Deocamdată, însă, nu au început lucrări de stabilizare, iar terenul continuă să se deplaseze.

Sălătrucel

Sălătrucel. Sursă foto: Facebook

Intervenții în mai multe județe din cauza ninsorilor și viscolului

Pe fondul codului galben de ninsoare și viscol, autoritățile intervin și în alte zone ale țării, unde zeci de vehicule au rămas blocate, iar mii de persoane au fost afectate de întreruperi de curent.

„La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare în 16 localități din 7 județe (Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Ialomița, Ilfov, Prahova) și municipiul București, unde 46 autovehicule cu aproximativ 75 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. 1 minor în vârstă de 10 luni a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, conștient”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

În județul Buzău, două ambulanțe private care transportau opt pacienți dializați au rămas înzăpezite pe DN 2C, între Călțuna și Albești, fiind nevoie de intervenția echipajelor Secției Drumuri Naționale pentru deblocare.

Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile

Două tronsoane de drum național sunt închise, iar pe 27 de drumuri județene circulația este oprită. De asemenea, au fost introduse restricții de tonaj: „Masa maximă autorizată > 3.5 tone: 4 tronsoane de drum național în județele Călărași, Constanța și Tulcea.Masa maximă autorizată > 7.5 tone: tronsoane de drum național în județele Brăila, Călărași, Constanța și Tulcea”.

Și transportul aerian este afectat, o pistă a Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța fiind închisă temporar din cauza gheții. În sectorul naval, manevrele sunt suspendate în porturile Mangalia, Midia și în Bara Sulina, în timp ce în Portul Constanța Nord și Sud traficul maritim a fost reluat.

Localități afectate de vremea rea. Zeci de localități fără curent

Vremea severă a generat și avarii în rețelele de energie electrică. Conform datelor comunicate, 1.222 de consumatori din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Tulcea și Teleorman sunt afectați de întreruperi.

„Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 13 localități din 6 județe (AG, CL, DB, TL și TR) însumând un număr de aproximativ 1.914 consumatori finali afectați”, a precizat IGSU.

Autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și intervin pentru limitarea efectelor produse de ninsoare, viscol și alunecările de teren.

