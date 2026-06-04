Nominalizarea lui Eugen Tomac de către Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru a stârnit valuri de reacții pe scena politică, însă mutarea nu a surprins pe toată lumea. Fostul ministru Elena Udrea a oferit o analiză a acestei strategii, subliniind că decizia era una previzibilă pentru cei care înțeleg jocurile de culise.

Conform fostului lider politic, scenariul seamănă izbitor cu cel în care actualul primar general era vehiculat ca variantă pentru Palatul Cotroceni. Udrea arată că, în timp ce publicul larg este surprins de această evoluție, inițiații anticipau deja anunțul oficial.

„Cunoscătorii știau ca odată anunțat pe surse acest nume, el va fi și propunerea lui Nicușor Dan. Ca atunci când chiar numele lui Nicușor Dan a fost anunțat ca și posibil candidat la Președinție. Inocenții se minunau și se minunează, cum de a apărut aceasta variantă, Tomac?”, a explicat fostul ministru pe Facebook.

Elena Udrea a colaborat strâns cu liderul PMP în ultima parte a activității sale politice și are doar cuvinte de laudă la adresa calităților sale umane și profesionale. Aceasta îl descrie ca pe un partener de încredere, o figură constructivă și echilibrată într-un peisaj politic adesea dominat de conflicte și interese personale.

„Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor”, a mărturisit Udrea.

Cu toate acestea, fostul demnitar nuanțează profilul ideal de premier pentru contextul economic actual. Deși îl susține pe Tomac, Udrea amintește că România ar fi avut nevoie, în primul rând, de un specialist în economie pentru a depăși impasul financiar în care se află țara.

„Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un prim ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil”, a adăugat Elena Udrea.

Dincolo de competențele economice, nominalizarea lui Eugen Tomac vine ca o gură de oxigen pentru toate formațiunile politice blocate în negocieri sterile după căderea cabinetului precedent. În opinia fostului ministru, această variantă de compromis atenuează tensiunile și oferă fiecărui actor politic o cale de ieșire onorabilă din criză.

„Față de blocajul politic în care ne aflăm din momentul dărâmării guvernului Bolojan, soluția Tomac rezolvă problemele tuturor: ale lui Nicușor Dan, pentru că își pune un om apropiat cu care va încerca o construcție politică pe care să se bazeze în viitoarele alegeri.

Cât timp USR-ul a trecut în spatele lui Bolojan, ale PSD-ului care nu reușea să formeze un guvern și deja era acuzat și de proprii susținători ca au creat o criză fără să aibă variantă la schimb de guvernare, a PNL-ului și USR-ului, care „s-au supi” pe PSD și au zis ca nu votează niciodată un guvern PSD-ist dar totuși nu pot să perpetueze această stare de haos din țară cu supărarea lor și le vine de minune acest pretext, cu guvernul tehnocrat”, a detaliat Udrea.

În concluzie, deși nu este neapărat profilul de tehnocrat axat pe economie pe care Udrea îl vedea ideal, Eugen Tomac reprezintă numitorul comun de care clasa politică avea nevoie pentru a debloca situația actuală.

„Deci, Eugen Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat. Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România! Eu îi urez succes lui Eugen!”, a conchis fostul ministru.