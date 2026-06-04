Politica

Robert Turcescu anunță calculele din culise pentru Guvernul lui Eugen Tomac. Risc de ruptură în PNL

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Robert Turcescu anunță calculele din culise pentru Guvernul lui Eugen Tomac. Risc de ruptură în PNLRobert Turcescu. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
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Din cuprinsul articolului

Jurnalistul Robert Turcescu reface calculele politice din spatele ușilor închise, publicând o analiză privind structura de vot pentru un potențial Guvern condus de Eugen Tomac.

Potrivit surselor și estimărilor acestuia, noul Executiv ar putea strânge majoritatea parlamentară, însă prețul plătit ar fi declanșarea unui scandal de proporții în interiorul Partidului Național Liberal (PNL). Un plan care poate schimba configurația politică.

Matematica parlamentară: Cine votează Guvernul Tomac?

Conform informațiilor lansate de Turcescu, configurația voturilor din Parlament pentru susținerea unui premier în persoana lui Eugen Tomac se anunță extrem de amestecată, bazându-se pe o mobilizare din mai multe tabere politice:

PSD: Este de așteptat ca social-democrații să voteze „aproape toți” în favoarea acestui cabinet, 127 de parlamentri.

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PNL: Se prefigurează o tabără de aproximativ 35 de parlamentari liberali care vor susține noul guvern, decizie care va arunca partidul în aer.

USR: Jurnalistul estimează că Nicușor Dan ar putea mobiliza și aduce „câteva zeci de voturi” din zona USR.

UDMR și Minoritățile: Vor acorda un vot de susținere „fără rezerve”.

POT și Neafiliații: Parlamentarii din Partidul Oamenilor Tineri (POT) și cei independenți vor vota, de asemenea, „pentru”.

Din tabăra AUR nu se va înregistra niciun vot pozitiv, în timp ce poziția partidului SOS rămâne incertă în lipsa unor surse confirmate.

Eugen Tomac

Eugen Tomac, PMP Sursa foto: EVZ

Tensiuni maxime în PNL

Cel mai fierbinte punct al acestui scenariu nu este doar învestirea guvernului, ci unda de șoc care va lovi PNL. Robert Turcescu avertizează că votul celor 35 de liberali va declanșa acuzații grave de trădare și ar putea genera o fisură iremediabilă în partid, mergând până la rupere.

Miza ascunsă se mută în zona administrației locale și a funcțiilor publice. Eugen Tomac ar intenționa să formeze un guvern de tehnocrați, păstrând însă pe poziții prefecții și șefii de deconcentrate numiți politic de fosta guvernare.

„Bolojan le-a dat deja indicații liberalilor ca în cazul în care se va ajunge la schimbarea guvernului să părăsească TOȚI aceste poziții. Acum, să vedem și cine-l (mai) ascultă…”, subliniază Robert Turcescu.

Ce înseamnă acest scenariu pentru stabilitatea României

Dacă estimările se confirmă, România s-ar putea îndrepta spre o formulă de guvernare de tranziție, menită să asigure stabilitatea macroeconomica prin tehnocrați, dar profund vulnerabilă din cauza fragmentării politice severe.

O eventuală nesupunere a celor 35 de parlamentari PNL în fața directivelor de la conducerea centrală, reprezentată de Ilie Bolojan, ar confirma pierderea autorității liderilor de la București în fața unor grupări de interese locale sau parlamentare axate pe conservarea funcțiilor publice.

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