Problemele mașinilor electrice pe timp de iarnă. Ce trebuie să știe șoferii

Mașinile electrice, tot mai îndrăgite de români, se lovesc de provocări specifice pe timp de iarnă. Titi Aur a explicat cum frigul afectează autonomia bateriei și cum trebuie să se adapteze șoferii pentru a circula în siguranță.

Frigul afectează semnificativ performanța mașinilor electrice. Titi Aur, multiplu campion național la raliuri și specialist în conducere defensivă, explică faptul că bateria unui automobil electric rezistă mai puțin în sezonul rece.

Potrivit lui Titi Aur, mașinile electrice au mari probleme în sezonul rece, în principal din cauza acumulatorului bateriei.

„Mașina electrică are dezavantajul că acumulatorul bateriei ține mai puțin când e mai frig, deci pe timpul iernii. Când e mai cald, ține mai mult”, a spus Titi Aur, pentru ziare.com, . Consumul suplimentar pentru încălzire și dezaburire poate reduce și mai mult autonomia, astfel că șoferii trebuie să planifice cu atenție fiecare deplasare.

Spre deosebire de stațiile de alimentare clasice, cele pentru mașini electrice nu sunt încă atât de răspândite.

„Stații de încărcare a mașinilor electrice se găsesc tot mai frecvent, însă nu sunt suficiente încă. Benzinării pentru alimentarea cu benzină sau motorină tot găsești mult mai ușor”, a explicat expertul.

În situații de urgență, șoferii trebuie să fie conștienți că rezervele de energie electrică pot fi mai greu de completat, mai ales pe trasee izolate sau în zone cu condiții meteo dificile.

Un alt aspect distinctiv al mașinilor electrice este răspunsul imediat al accelerației. Spre deosebire de vehiculele cu transmisie mecanică, un automobil electric pornește instant atunci când se apasă pedala.

Titi Aur subliniază că acest cuplu rapid poate fi periculos pe suprafețe alunecoase sau chiar pe asfalt uscat dacă șoferul nu este obișnuit. În aceste condiții, sistemele electronice precum ABS, ESP sau controlul tracțiunii joacă un rol esențial în prevenirea derapajului.

Pentru a circula în siguranță iarna, modul de condus al mașinii trebuie ales corespunzător. Dacă unele mașini permit setarea modurilor sport, normal sau eco, acestea influențează modul în care cuplul este transmis roților.

Titi Aur recomandă folosirea modului „normal” sau „eco” pe drumuri cu aderență scăzută și evitarea accelerărilor bruște.

„Să nu mergi niciodată pe aderență scăzută, pe varianta sport, ci pe varianta mai cuminte, acolo unde e cazul”, spune expertul.