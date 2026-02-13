Un obiect banal care i-ar fi putut salva viața femeii care a ars de vie în mașina electrică. Explicația lui Titi Aur

O mașină ele a luat foc pe Bulevardul Constructorilor din Capitală, sub privirile celorlalți participanți la trafic. În urma incendiului, o femeie și-a pierdut viața, iar soțul ei a reușit să iasă la timp din autoturism și a fost transportat de urgență la spital cu arsuri. Titi Aur, expert în condus defensiv, a explicat că riscul de incendiu este mai mare la mașinile moderne, fie ele electrice sau clasice, deoarece acestea au sisteme electronice foarte complexe, iar o mică defecțiune poate provoca rapid un incendiu.

„Mașinile moderne, electrice sau neelectrice, au foarte multe sisteme. O mașină de pe timpuri, din 1980, o Dacia 1300, de exemplu, avea 20-50 de sisteme, un carburator, trei fișe, două becuri și un schimbător de viteză. În ziua de azi, mașinile au foarte multe sisteme, electronică, multe calculatoare. Având foarte multe sisteme, există și posibilitatea ca unul din aceste sisteme să se defecteze. Poate fi o defecțiune mecanică, dar și una electrică, ceea ce duce de multe ori la incendiu. Un scurtcircuit e suficient”, afirmă Titi Aur.

Fostul pilot de raliuri a explicat că mașinile electrice prezintă un risc mai mare de incendiu decât cele clasice, din cauza combinației dintre bateriile de mare putere și sistemele electronice extrem de complexe, care pot genera rapid un scurtcircuit sau o defecțiune.

El a subliniat că materialele din care sunt construite aceste vehicule, în special plastic și alte substanțe ușor inflamabile, favorizează propagarea rapidă a flăcărilor, astfel încât, odată izbucnit incendiul, mașina poate fi distrusă complet în câteva minute.

„Deși sistemele evoluează tehnic și devin din ce în ce mai sigure, probabilitatea de a lua foc există și este mai mare decât la un tractor din anii ’60, care era diesel, avea un rezervor de motorină și nu avea ce să ia foc. Mașina modernă nu mai e construită din metal, ci din tot felul de plastice, de materiale care, odată ce iau foc, dispar pur și simplu. Riscul de incendiu este mare la mașina modernă, în general”, a adăugat expertul.

Titi Aur susține că victima ar fi putut fi salvată dacă în mașină ar fi existat un obiect simplu, precum un ciocănel de siguranță, folosit pentru a sparge geamurile în situații de urgență.

„Unele mașini electrice au comandă mecanică la portieră, altele au buton: Dacă avea buton la portieră, e explicabil de ce nu s-a deschis ușa, dar, dacă era comanda mecanică nu îmi explic altfel decât faptul că femeia a intrat în panică. Dacă e comandă electrică, orice portieră are și o comandă mecanică, adică un mâner de care tragi, dar acela e de obicei ascuns după boxă, dedesubt, pe undeva, ca să nu tragi toată ziua de mâner, ci numai în caz de urgență”, a arătat fostul pilot de raliuri.

Potrivit acestuia, pregătirea mentală pentru situațiile limită este esențială, deoarece în momente critice șoferii și pasagerii pot reacționa instinctiv, luând decizii greșite sau intrând în panică.

„Trebuie să fii antrenat mental. Când mergi zi de zi cu mașina personală, îți iese din minte că ai putea fii într-o situație limită. Când mergi cu avionul, ni se repetă de fiecare dată cum să ieșim în caz de urgență, iar același principiu ar trebui să fie aplicat și în cazul mașinilor, pentru a fi pregătit în situații neprevăzute”, a mai spus Titi Aur.

Conform informațiilor oficiale, autoturismul avea doar două locuri, unul în față și unul în spate, femeia aflându-se pe locul din spate. Mai multe persoane au sărit în ajutorul celor doi, însă femeia nu a a reușit să scape cu viață. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu violență asupra autovehiculului, extinzându-se și afectând alte trei mașini aflate în apropiere.