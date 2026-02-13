Patru mașini au luat foc în București. O persoană a murit

Un incendiu puternic a izbucnit pe bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, unde patru autoturisme au fost cuprinse de flăcări. O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită și transportată la spital de ISU.

Zona a fost blocată pentru intervenția echipajelor de urgență și pentru cercetările demarate de criminaliști.

Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit de la una dintre mașinile parcate și s-a extins rapid la alte trei autoturisme aflate în apropiere. În momentul izbucnirii incendiului, în două dintre vehicule se aflau persoane. Una dintre ele nu a reușit să iasă la timp și a fost găsită fără viață de către echipajele sosite la fața locului. Cealaltă persoană a fost scoasă din mașină și preluată de un echipaj medical, fiind transportată la spital pentru îngrijiri.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor, reușind să lichideze incendiul după o intervenție contracronometru. Deși focul a fost stins, perimetrul a rămas izolat, iar circulația în zonă este restricționată.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate forțe importante ale ISU, respectiv două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului, o autospecială de hidroperforare utilizată pentru intervenții rapide în spații greu accesibile, un echipaj din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare pentru extragerea victimelor din autoturismele afectate, precum și două echipaje SMURD care au acordat asistență medicală de urgență la fața locului și au asigurat transportul persoanei rănite la spital.

La fața locului au ajuns și echipele de criminaliști, care au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii incendiului. Ancheta va trebui să clarifice dacă a fost vorba despre un accident sau dacă există suspiciuni privind o posibilă intervenție intenționată.

Traficul pe bulevardul Constructorilor este blocat, iar autoritățile estimează că restricțiile ar putea rămâne în vigoare cel puțin încă două ore, până la finalizarea investigațiilor și eliberarea carosabilului.