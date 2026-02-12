Incendiu într-o bază militară din Rusia după un atac cu rachete

Rusia a anunțat joi că a respins un atac cu rachete în regiunea Volgograd, dar că resturile au declanșat, potrivit Le Figaro, un incendiu la o instalație militară și au determinat evacuarea unui sat din apropiere.

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalaţie militară din sudul Rusiei. Autorităţile au fost nevoite să evacueze oamenii dintr-un sat din apropiere, potrivit anunțului făcut de guvernatorul regional.

Andrei Bocharov a oferit, pe Telegram, detalii despre atacul cu rachete care a avut loc în regiunea Volgograd, respins de ruși.

„Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete asupra regiunii Volgograd”, a postat guvernatorul regional, Andrei Bocharov.

„Căderea de resturi a provocat un incendiu pe terenul unei clădiri a Ministerului Apărării, în apropierea satului Kotluban”, a adăugat el, fără a oferi detalii despre locul incidentului.

Deși nu au existat victime, el a spus că ordinele de evacuare sunt executate în satul din apropiere, Kotluban, „pentru a asigura siguranța civililor în fața amenințării detonării în timpul luptei împotriva incendiilor”.

Mai la nord, în regiunea Tambov din Rusia, guvernatorul a declarat că studenții unei școli militare au trebuit să fie mutați după ce un atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu.

„Incendiul a fost stins. Nu au existat răniți”, a declarat Evgeny Pervyshov.

Ca răspuns la bombardamentele rusești de pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite drone spre Rusia în fiecare noapte, vizând în special infrastructura energetică.

Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de lansarea unor atacuri care subminează negocierile în curs pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani.

Sub presiunea SUA, acestea au deschis discuțiile, dar există mari divergențe, Moscova cerând Ucrainei concesii teritoriale și politice ample, despre care Kievul spune că ar echivala cu capitularea.

Rusia a lansat ofensiva militară asupra Ucrainei în februarie 2022 și controlează acum aproximativ o cincime din țară, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014.