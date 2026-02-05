Negocierile de pace, într-un punct critic. Moscova amenință că va continua războiul până când Kievul cedează

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă etapă miercuri, odată cu finalizarea primei zile de discuții trilaterale la Abu Dhabi, într-un context marcat de continuarea confruntărilor militare și de diferențe semnificative între pozițiile celor două părți, potrivit publicației The Independent.

Discuțiile, programate să se desfășoare pe parcursul a două zile, sunt facilitate de Statele Unite și urmăresc identificarea unor pași concreți pentru detensionarea conflictului care se apropie de patru ani.

După prima rundă de întâlniri, Kremlinul a transmis că operațiunile militare ruse vor continua până când autoritățile de la Kiev vor lua ceea ce Moscova consideră a fi „deciziile corecte” pentru încheierea conflictului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că „trupele ruse vor continua să lupte până când Kievul va lua deciziile potrivite”, subliniind astfel poziția fermă a Moscovei în cadrul negocierilor de pace.

Una dintre principalele cerințe ale Rusiei vizează retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk, inclusiv dintr-o zonă fortificată considerată una dintre cele mai solide linii de apărare ale Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au reiterat că susțin înghețarea conflictului pe liniile actuale ale frontului, subiect care a rămas un punct sensibil în cadrul discuțiilor.

La masa discuțiilor au participat delegații din Rusia, Ucraina și Statele Unite. Partea americană a fost condusă de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, alături de Jared Kushner.

Ucraina a fost reprezentată de Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, iar Rusia de Igor Kostyukov, șeful serviciului de informații militare GRU.

Rustem Umerov a declarat că prima zi de negocierile de pace a fost „substanțială și productivă”, precizând că discuțiile s-au concentrat pe „pași concreți și soluții practice”. Potrivit informațiilor disponibile, fiecare delegație a purtat inițial consultări separate pe teme specifice, înainte de întâlnirea comună.

Discuțiile diplomatice au avut loc în paralel cu continuarea atacurilor asupra Ucrainei. Forțele ruse au lansat peste 100 de drone în noaptea de 3 spre 4 februarie, după ce în noaptea precedentă fusese înregistrat un număr record de rachete balistice.

În orașul Drujkovka, din regiunea Donețk, autoritățile locale au anunțat moartea a șapte persoane și rănirea altor opt, în urma unui atac asupra unei piețe.

Guvernatorul regional Vadîm Filașkin a declarat pe platforma Telegram că au fost lansate două bombe aeriene asupra zonei. În acest context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de încălcarea unui armistițiu temporar solicitat anterior de președintele SUA, afirmând că Ucraina își va ajusta poziția în funcție de evoluțiile recente.

Comisia Europeană a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că Rusia ar folosi discuțiile despre încetarea focului pentru a continua atacurile asupra infrastructurii civile.

În paralel, președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, au discutat telefonic despre conflictul din Ucraina, alături de alte teme internaționale.

Kremlinul a confirmat că a fost informat în prealabil despre convorbirea dintre cei doi lideri și a anunțat, totodată, existența unor discuții la nivel tehnic între Rusia și Franța, în perspectiva unor contacte politice viitoare.