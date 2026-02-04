International

Ucraina îngheață. Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice, lăsând mii de oameni fără căldură în cea mai geroasă noapte

Comentează știrea
Ucraina îngheață. Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice, lăsând mii de oameni fără căldură în cea mai geroasă noapteServiciile de urgență au intervenit în cea mai geroasă noapte din Ucraina. sursa: Instagram
Din cuprinsul articolului

Un atac masiv al Rusiei cu rachete și drone a lovit Kievul, Harkovul și Dnipro, distrugând infrastructura energetică și lăsând mii de ucraineni fără căldură în timpul unui ger năprasnic.

Într-o nouă escaladare a conflictului, forțele ruse au lansat un atac masiv în această noapte, folosind rachete balistice, rachete de croazieră și sute de drone pentru a lovi infrastructura critică din mai multe orașe ucrainene.

Atacul, care a vizat Kievul, Harkovul, Dnipro și alte regiuni, a lăsat mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în timp ce temperaturile au scăzut drastic, atingând valori de până la -25°C. Relatarea din Kyiv Post este cutremurătoare.

Distrugeri și victime în capitală și în țară

În Kiev, primarul Vitali Klitschko a confirmat avarierea gravă a infrastructurii de termoficare, ceea ce a dus la întreruperea căldurii în peste 1.100 de clădiri rezidențiale din districtele Darnytskyi și Dniprovskyi. Cinci persoane au fost rănite în capitală, iar resturile de drone au provocat incendii la mai multe blocuri de locuințe, inclusiv la un imobil de 26 de etaje.

România, peste Franța și Spania într-un domeniu neașteptat. Cu toate acestea, avem probleme grave
România, peste Franța și Spania într-un domeniu neașteptat. Cu toate acestea, avem probleme grave
Sfârșitul unei ere la Windsor. Fostul Prinț Andrew a părăsit oficial Royal Lodge în urma scandalului Epstein
Sfârșitul unei ere la Windsor. Fostul Prinț Andrew a părăsit oficial Royal Lodge în urma scandalului Epstein

Situația este critică și în Harkov, unde primarul Ihor Terekhov a avertizat că autoritățile ar putea fi nevoite să golească instalațiile de încălzire din sute de blocuri pentru a preveni înghețarea conductelor, o măsură disperată pentru a salva rețeaua termică a orașului.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a raportat cel puțin 12 răniți la nivel național, inclusiv doi salvatori care au fost vizați de bombardamente repetate în timp ce interveneau.

„Genocid de Iarnă”. Reacția oficialilor ucraineni

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul drept o încercare deliberată de a teroriza populația civilă. „A profita de cele mai geroase zile ale iernii pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât folosirea diplomației”, a declarat Zelenski, subliniind necesitatea urgentă de sisteme de apărare aeriană.

Ministrul Energiei, Denys Shmyhal, a descris atacurile drept un „genocid de iarnă”, acuzând Rusia că vizează intenționat centralele termice și de cogenerare care deservesc exclusiv civilii. „Sute de mii de familii, inclusiv copii, au fost lăsate deliberat fără căldură în timpul celor mai severe geruri”, a spus el.

Ministrul de Externe, Andriy Sybiha, a adăugat că președintele rus Vladimir Putin a așteptat intenționat scăderea temperaturilor pentru a lansa acest val de atacuri, ignorând eforturile diplomatice recente, scrie Kyiv Post.

Atacul vine înaintea unor negocieri cruciale

Acest val de bombardamente are loc într-un moment sensibil, cu doar o zi înainte de vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Kiev și înaintea unor discuții de pace programate la Abu Dhabi între delegațiile ucrainene, ruse și americane.

Rusia a confirmat atacul, susținând prin Ministerul Apărării că a vizat „întreprinderi ale complexului militar-industrial și facilități energetice”. Moscova a justificat loviturile ca fiind un răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus.

În timp ce echipele de intervenție lucrează contracronometru pentru a restabili căldura și electricitatea, autoritățile ucrainene au deschis zeci de puncte de încălzire de urgență  în școli și corturi special amenajate, oferind un refugiu temporar celor afectați de frigul extrem.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:21 - Copil de 5 ani, drogat și abuzat de 10 bărbați, în Franța. Tatăl copilului, printre inculpați
09:14 - Cel mai mare producător de zahăr a câștigat procesul cu ANAF și cere 20 de milioane de lei
09:09 - 15 migranți au murit în Marea Egee după ce barca lor s-a ciocnit de o navă a Gărzii de Coastă
08:59 - Cum pregătești cea mai gustoasă pâine fără făină albă. Patru rețete de încercat acasă
08:54 - De ce a decis ICCJ achitarea definitivă în dosarul lui Bodog. Motivarea deciziei
08:48 - Dronă iraniană distrusă în apropierea portavionului USS Abraham Lincoln. Armata SUA a confirmat

HAI România!

Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale