Ucraina îngheață. Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice, lăsând mii de oameni fără căldură în cea mai geroasă noapte

Un atac masiv al Rusiei cu rachete și drone a lovit Kievul, Harkovul și Dnipro, distrugând infrastructura energetică și lăsând mii de ucraineni fără căldură în timpul unui ger năprasnic.

Într-o nouă escaladare a conflictului, forțele ruse au lansat un atac masiv în această noapte, folosind rachete balistice, rachete de croazieră și sute de drone pentru a lovi infrastructura critică din mai multe orașe ucrainene.

Atacul, care a vizat Kievul, Harkovul, Dnipro și alte regiuni, a lăsat mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în timp ce temperaturile au scăzut drastic, atingând valori de până la -25°C. Relatarea din Kyiv Post este cutremurătoare.

În Kiev, primarul Vitali Klitschko a confirmat avarierea gravă a infrastructurii de termoficare, ceea ce a dus la întreruperea căldurii în peste 1.100 de clădiri rezidențiale din districtele Darnytskyi și Dniprovskyi. Cinci persoane au fost rănite în capitală, iar resturile de drone au provocat incendii la mai multe blocuri de locuințe, inclusiv la un imobil de 26 de etaje.

Situația este critică și în Harkov, unde primarul Ihor Terekhov a avertizat că autoritățile ar putea fi nevoite să golească instalațiile de încălzire din sute de blocuri pentru a preveni înghețarea conductelor, o măsură disperată pentru a salva rețeaua termică a orașului.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a raportat cel puțin 12 răniți la nivel național, inclusiv doi salvatori care au fost vizați de bombardamente repetate în timp ce interveneau.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul drept o încercare deliberată de a teroriza populația civilă. „A profita de cele mai geroase zile ale iernii pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât folosirea diplomației”, a declarat Zelenski, subliniind necesitatea urgentă de sisteme de apărare aeriană.

Ministrul Energiei, Denys Shmyhal, a descris atacurile drept un „genocid de iarnă”, acuzând Rusia că vizează intenționat centralele termice și de cogenerare care deservesc exclusiv civilii. „Sute de mii de familii, inclusiv copii, au fost lăsate deliberat fără căldură în timpul celor mai severe geruri”, a spus el.

Ministrul de Externe, Andriy Sybiha, a adăugat că președintele rus Vladimir Putin a așteptat intenționat scăderea temperaturilor pentru a lansa acest val de atacuri, ignorând eforturile diplomatice recente, scrie Kyiv Post.

Acest val de bombardamente are loc într-un moment sensibil, cu doar o zi înainte de vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Kiev și înaintea unor discuții de pace programate la Abu Dhabi între delegațiile ucrainene, ruse și americane.

Rusia a confirmat atacul, susținând prin Ministerul Apărării că a vizat „întreprinderi ale complexului militar-industrial și facilități energetice”. Moscova a justificat loviturile ca fiind un răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus.

În timp ce echipele de intervenție lucrează contracronometru pentru a restabili căldura și electricitatea, autoritățile ucrainene au deschis zeci de puncte de încălzire de urgență în școli și corturi special amenajate, oferind un refugiu temporar celor afectați de frigul extrem.