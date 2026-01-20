Generalul Vlad: Infrastructura critică din Marea Neagră este teritoriu românesc, Articolul 5 NATO nu se aplică

Generalul Gheorghiţă Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat marţi, la Sibiu, că, din punct de vedere juridic, Articolul 5 al NATO nu poate fi activat în cazul unui atac asupra infrastructurii din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, inclusiv proiectul Neptun Deep.

„Sunt convins că într-o astfel de situaţie o să avem foarte mulţi parteneri şi aliaţi care vor fi alături de România pentru apărarea interesului naţional”, a spus acesta.

Întrebat despre platformele de forare şi cablurile subacvatice din zona economică exclusivă a României, generalul Vlad a răspuns că toate platformele petroliere din proiectul Neptun Deep sunt teritoriu naţional.

„Când am discutat despre infrastructură critică, m-am referit şi la cablurile subacvatice şi la cablurile de comunicaţie, la toate conductele care sunt submarine. Este datoria statului român să îşi apere toată infrastructura şi să-şi promoveze interesele în zona economică exclusivă”, a declarat Vlad.

Potrivit şefului Statului Major al Apărării, România trebuie să investească în forţele navale şi în „capabilităţile” generate de Ministerul Afacerilor Interne.

„Pentru că, mai trebuie spus încă o dată, infrastructura critică şi protejarea infrastructurilor critice este o misiune a Ministerului de Interne. Ministerul Apărării Naţionale va acorda tot sprijinul pentru promovarea interesului naţional al României”, a concluzionat generalul Vlad.

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este cel mai amplu proiect energetic aflat în desfăşurare în România şi primul de explorare şi producţie la mare adâncime din istoria ţării. Valoarea proiectului este estimată la 4 miliarde de euro, iar parteneri sunt OMV Petrom, cea mai mare companie din România, şi Romgaz, cel mai mare producător local de gaze, deţinut de statul român.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că extracţia totală anuală realizată de cele două companii va fi de aproximativ 8 miliarde de metri cubi.

Perimetrul Neptun Deep are o suprafaţă de 7.500 km pătraţi şi se află la aproximativ 160 de kilometri de ţărm, în ape cu adâncimi între 100 şi 1.000 de metri.

Ministrul Bogdan Ivan a declarat, în urmă cu o săptămână, că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este „puţin mai bun” decât graficul iniţial şi estimează că România „va începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră” în prima jumătate a anului 2027.

Ministrul a adăugat că prin acest proiect România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, beneficiind atât consumatorii casnici, cât şi companiile din ţară, în special industriile care consumă cantităţi mari de gaze naturale, precum cea petrochimică sau cea a îngrăşămintelor chimice.