NATO la graniță cu Rusia în România. Ce prevede Tratatul Atlanticului de Nord și cum ar putea fi activat Articolul 5 în scenarii limită

Declarația președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „va ajunge la granița României, fie diplomatic, fie prin arme”, rostită în contextul ofensivelor din sudul Ucrainei, a generat îngrijorări semnificative în statele din flancul estic al NATO.

Afirmația ridică întrebări legate de mecanismele de apărare colectivă ale Alianței și de modul în care România ar fi protejată dacă o asemenea amenințare s-ar transforma în acțiune concretă. Tratatul Atlanticului de Nord, baza juridică a NATO, oferă cadrul prin care statele membre se pot apăra reciproc, însă aplicarea acestuia depinde de o serie de proceduri, decizii politice și evaluări ale Consiliului Nord-Atlantic.

Tratatul Atlanticului de Nord, semnat în 1949, stabilește alianța politico-militară dintre statele membre. Articolul 5, considerat fundamentul NATO, prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este tratat ca un atac împotriva tuturor. Formularea tratatului obligă statele membre să acorde asistență, însă lasă libertatea fiecărui stat de a decide ce măsuri consideră necesare.

Tratamentul juridic nu impune trimiterea automată de trupe, ci include un spectru larg de reacții posibile: sprijin militar, logistic, tehnic, cibernetic sau operațiuni aeriene și navale. Această flexibilitate permite adaptarea reacției la natura atacului, la circumstanțele regionale și la politicile interne ale statelor membre.

În aceeași zonă juridică, Articolul 6 definește teritoriile care se află sub protecția tratatului. România, stat membru al NATO din 2004, este integral acoperită de aceste prevederi.

De la înființarea NATO, Articolul 5 a fost activat o singură dată. În 2001, după atacurile teroriste asupra Statelor Unite, Consiliul Nord-Atlantic a decis că evenimentele se încadrează în definiția unui atac armat împotriva unui stat membru. În urma activării, Alianța a inițiat operațiuni de sprijin aerian, naval și ulterior participarea la operațiunea din Afganistan.

Precedentul demonstrează că activarea Articolului 5 necesită o decizie politică unanimă, iar intervenția nu este automată. Alianța analizează circumstanțele, intensitatea agresiunii și implicațiile geopolitice înainte de a adopta o astfel de măsură.

Dacă teritoriile controlate de Rusia s-ar extinde până la granița României, poziția strategică a țării s-ar modifica radical. România ar deveni statul NATO aflat direct în contact cu Federația Rusă, ceea ce ar crește semnificativ presiunea militară, politică și strategică asupra regiunii.

Într-un astfel de scenariu, flancul estic al NATO ar necesita o consolidare accelerată a prezenței militare, creșterea numărului de trupe aliate, modernizarea infrastructurii de apărare și intensificarea exercițiilor multinaționale. România, la rândul ei, ar trebui să asigure capacități defensive suplimentare, inclusiv modernizarea logisticii militare și capabilități de răspuns rapid.

În același timp, riscurile non-militare ar crește. Amenințările hibride, precum atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativa de destabilizare a instituțiilor, ar putea deveni elemente constante în ecosistemul de securitate al României.

Activarea Articolului 5 nu este primul pas într-o criză de securitate. În mod obișnuit, statele membre convoacă întâi consultări prin Articolul 4, care prevede discuții imediate atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. Așa s-a întâmplat în mai multe situații de tensiune în ultimul deceniu, inclusiv în timpul crizei declanșate de anexarea Crimeei.

Dacă în urma consultărilor se concluzionează că statul membru a fost agresat militar, Consiliul Nord-Atlantic poate decide invocarea Articolului 5. Decizia necesită unanimitate, iar procesul include evaluări militare, juridice și politice.

Asistența oferită poate lua forme variate, în funcție de natura atacului. România ar putea beneficia de transferuri de trupe aliate, sprijin aerian, operațiuni navale, protecție cibernetică sau asistență logistică extinsă. Fiecare stat membru decide tipul sprijinului acordat, însă toți au obligația de a contribui într-o formă sau alta.

NATO a recunoscut în repetate rânduri că atacurile moderne nu se limitează la invazii sau operațiuni militare convenționale. În anumite circumstanțe, un atac cibernetic masiv asupra infrastructurii critice sau o operațiune de sabotaj cu efecte echivalente unui atac armat poate justifica activarea Articolului 5.

Nu există un precedent clar pentru o astfel de situație, însă Alianța a formulat poziții oficiale care includ acest tip de amenințare în sfera riscurilor majore. Documentele publicate de Centrele NATO de Excelență arată că agresiunile hibride pot atinge pragul de severitate necesar pentru a declanșa consultări și măsuri colective.

Foști oficiali NATO și specialiști în geopolitică subliniază că Articolul 5 nu reprezintă o garanție absolută de intervenție militară. El este, în esență, un angajament politic. Iulian Fota, fost secretar de stat pe probleme de securitate, explică într-un interviu că formularea tratatului este intenționat flexibilă, pentru a permite statelor să-și adapteze reacțiile în funcție de propriile politici interne și de resursele disponibile.

Opinia acestuia completează analiza juridică. Tratatul oferă un cadru solid pentru apărarea colectivă, însă implementarea depinde de consensul politic al momentului și de capacitatea militară a statelor membre.

Flancul estic a devenit zona de interes strategic central pentru NATO după 2014. Alianța a amplificat semnificativ exercițiile militare, prezența trupelor multinaționale și structurile de comandă din România, Polonia și statele baltice. Exercițiul Steadfast Defender 2024, desfășurat la scară largă, a demonstrat capacitatea de mobilizare rapidă și coordonare integrată a forțelor NATO în situații de criză.

Aceste demersuri urmăresc nu doar capacitatea de reacție, ci și descurajarea. Prezența trupelor aliate are rolul de a transmite mesajul că o agresiune împotriva unui stat membru ar genera o reacție internațională coordonată.

Pentru cetățenii români, apartenența la NATO reprezintă o plasă de siguranță strategică. Tratatul asigură un cadru comun de apărare, iar România nu ar fi singură în cazul unei agresiuni. Totuși, protecția colectivă nu exclude necesitatea de pregătire internă, investiții în armată și dezvoltarea infrastructurii critice.