Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, a declarat miercuri, la Ministerul Apărării Naționale, că platforma Neptun Deep va deveni operațională în 2027. El a precizat că zona economică exclusivă în care este amplasată platforma nu este acoperită de Articolul 5 al NATO, ceea ce înseamnă că un atac sau un act de sabotaj nu ar declanșa automat sprijinul aliaților.

„Există riscul să apară interferențe în zona Mării Negre”, a afirmat generalul, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Rusiei. Întrebat despre capacitatea României de a proteja platforma, Gheorghiță Vlad a spus că prioritatea este modernizarea Forțelor Navale: „Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”.

Generalul a mai declarat că Armata nu exclude posibilitatea ca Turcia să ajute la protejarea platformei Neptun Deep. De asemenea, în cadrul Coaliției de Voință se discută și despre securitatea în Marea Neagră. „Situația din Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții: regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră”, a explicat Gheorghiță Vlad.

Directorul New Strategy Center România, George Scutaru, a declarat că România ar trebui să își consolideze capabilitățile navale, avertizând că următoarea provocare din partea Rusiei va fi în zona economică exclusivă. Expertul a mai spus că această zonă nu este protejată de Articolul 5 NATO și că România se confruntă cu lacune legislative privind modul de reacție în cazul unor atacuri asupra infrastructurii energetice.

„Zona economică exclusivă nu este acoperită de umbrela Articolului 5. Aici suntem vulnerabili și din punct de vedere legislativ, fiindcă în momentul de față nu există proceduri foarte clare cum putem doborî o dronă. Domeniul maritim se pretează foarte bine unor operațiuni sub steag fals”, a explicat George Scutaru la Digi 24.

Expertul a a vorbit și riscul ocupării Insulei Șerpilor de către Federația Rusă, chiar și după un eventual acord de pace: „Această situație ar putea influența modul în care România își protejează interesele în zona economică exclusivă”.