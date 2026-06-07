Franța își va testa sistemul de comandă pe câmpul de luptă bazat pe AI împreună cu aliații, la un exercițiu de interoperabilitate NATO desfășurat luna aceasta, ca alternativă la sistemul Maven Smart, al Palantir Technologies, a anunțat generalul Patrick Justel, adjunct al șefului de stat major al armatei franceze, citat de DefenseNews.

Francezii au dezvoltat sistemul împreună cu companii locale, inclusiv Mistral AI, Safran.AI, Thales și Airbus, a declarat Justel într-o conferință de presă de joi. Armata franceză a testat deja sistemul, numit Arcadia, în exerciții precum Dacian Fall în România și Orion 26 în Franța.

Personalul militar NATO a început antrenamentul cu sistemul inteligent Maven al Palantir în august 2025, aceasta fiind prima utilizare de către alianță a unui software de comandă și control bazat pe AI.

Platforma este derivată din Proiectul Maven al Pentagonului și combină cantități masive de date de pe câmpul de luptă și analize bazate pe inteligență artificială pentru a ajuta comandanții să identifice țintele și să ia decizii mai rapid.

Arcadia „este răspunsul nostru la Maven”, a declarat Justel. El a spus că utilizarea Maven de către NATO ridică probleme de suveranitate digitală, „așadar, se pune întrebarea dacă ar trebui să adoptăm Maven orbește sau ar trebui să căutăm alte soluții”.

Armata franceză, statul major și Comisia Digitală de Apărare „au lucrat la cum ar putea arăta alte soluții”, a spus Justel.

Franța va desfășura Arcadia în timpul exercițiului de interoperabilitate a războinicilor din Coaliția NATO, sau CWIX, un exercițiu live desfășurat în Polonia între 8 și 26 iunie.

Justel a mai declarat că mai multe țări NATO, inclusiv Franța, au ridicat întrebări cu privire la interoperabilitatea cu sistemul Palantir. Șeful adjunct al statului major al armatei a declarat că Arcadia este conceput să respecte standardele NATO de rețea federată pentru misiuni (FMN) și a comparat acest lucru cu Maven, despre care a spus că nu a integrat cerințele FMN.

Palantir a declarat că Maven Smart System este „conform principiilor FMN” și că lucrează cu NATO pentru certificarea oficială, într-un răspuns trimis prin e-mail la o solicitare de comentarii. Compania a adăugat că platforma a dovedit conformitatea cu două standarde NATO de securitate a datelor, care sunt „pietrele cheie” ale FMN.

„NATO Maven Smart System este compatibil și permite interoperabilitatea, dar, desigur, națiunile sunt libere să aleagă ce sisteme utilizează”, a declarat Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Suprem al Forțelor Aliate, într-un răspuns trimis prin e-mail la întrebări.

Sistemul Palantir este deja integrat cu peste 10 sisteme NATO, potrivit colonelului Arnel David din Armata SUA, directorul Task Force Maven de la SHAPE, care a declarat că echipa sa este „concentrată pe obținerea certificării finale pentru toate etapele FMN”, declararea capacității operaționale depline fiind iminentă.

Franța intenționează să propună Arcadia partenerilor săi europeni, o serie de țări exprimându-și interesul, și a organizat demonstrații pentru NATO, care este, de asemenea, interesată, a spus generalul.

„Când vorbim cu partenerii noștri europeni, primim aceeași reacție de genul: «ei bine, am optat pentru Maven pentru că nu există altă opțiune, dar dacă țările din Europa sunt capabile să construiască o alternativă, o vom alege.»”

Palantir a declarat că „salută oportunitatea de a se integra cu Arcadia sau cu orice alt sistem național”.

Arcadia se bazează pe lucrările anterioare ale Ministerului Forțelor Armate ca parte a proiectului Artemis început în 2022, care utilizează inteligența artificială pentru a procesa cantități masive de date de apărare. Armata franceză a dezvoltat cazuri de utilizare pentru Arcadia atât intern, cât și în cooperare cu partenerii din industrie, potrivit Justel.

Regatul Unit lucrează la un sistem similar de comandă și control bazat pe AI și este, de asemenea, în discuții despre interacțiunea cu Maven, potrivit lui Justel.

Pe baza discuțiilor cu britanicii, „conceptul lor este bine stabilit, dar nu au încă toate elementele tehnologice de bază”, a declarat colonelul Frédéric Vola, șeful biroului de planificare și dezvoltare a capacităților din statul major al armatei, în cadrul briefingului.

Deși Palantir se află în spatele versiunii de Maven utilizată de NATO, sistemul nu este același cu cel utilizat de SUA, având baze de date și funcționalități diferite și „cu siguranță nu aceeași performanță”, potrivit lui Justel.

Sistemul francez este conceput ca o alternativă mai rezistentă la Maven, deoarece va fi „extrem de descentralizat” decât un sistem centralizat, toate posturile de comandă fiind conectate la servere desfășurate pe teren într-o arhitectură de rețea tip plasă, mai degrabă decât într-un cloud central îndepărtat. Armata franceză are deja o rețea de hub-uri de date și achiziționează mai multe, a spus Justel.

„În primul rând, distribuie datele și, în caz de distrugere sau pierdere a conexiunii, ne permite să menținem autonomia a ceea ce rămâne și, în al doilea rând, este mai ușor de implementat”, a spus Justel.

Sistemul are o arhitectură deschisă, forțele armate franceze invitând „toți jucătorii majori din domeniul inteligenței artificiale” și fiind deschise să colaboreze cu alții, potrivit lui Justel.

„Nu vrem să intrăm în logica pe care o cunoaștem de ani de zile, în care oferim unui producător sistemul și apoi totul trece prin el, totul este închis, ei dețin toate datele”, a spus Justel. „Dorim un sistem deschis în care orice producător se poate conecta, iar toate datele pot fi partajate de toată lumea, fără nicio noțiune de proprietate exclusivă.”

Ca parte a activității sale privind inteligența artificială pentru comandă și control, armata franceză și-a dezvoltat propriul model de limbaj extins pentru ofițerii de stat major, numit Berthier, numit după șeful de stat major al lui Napoleon, și despre care Justel a spus că este folosit pentru a sintetiza informații, a recupera date operaționale și a sprijini elaborarea cursurilor de acțiune propuse, lăsând în același timp deciziile comandanților.