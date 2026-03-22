Firma lui Peter Thiel a dat lovitura: sistemul AI de la Palantir, programul oficial pentru Pentagon

Sistemul de inteligență artificială Maven al companiei Palantir va deveni un program oficial înregistrat, a declarat secretarul adjunct al Departamentului de Război, Steve Feinberg, într-o scrisoare adresată liderilor Pentagonului, o mișcare care asigură utilizarea pe termen lung a tehnologiei de țintire a armelor Palantir în întreaga armată americană, potrivit Reuters.

În scrisoarea din 9 martie adresată liderilor de rang înalt ai Pentagonului și comandanților militari americani, Steve Feinberg a declarat că integrarea sistemului AI Maven al Palantir le va oferi combatanților „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”.

Se așteaptă ca decizia să intre în vigoare până la sfârșitul anului fiscal curent, care se încheie în septembrie, conform scrisorii, care a fost văzută de Reuters și nu a fost raportată anterior.

Maven este o platformă software de comandă și control care analizează datele de pe câmpul de luptă și identifică țintele. Este deja principalul sistem de operare AI pentru armata americană, care a efectuat mii de atacuri țintite împotriva Iranului în ultimele trei săptămâni.

Desemnarea Maven ca program de referință va simplifica adoptarea acestuia în toate ramurile armatei și va oferi o finanțare stabilă pe termen lung, a declarat Feinberg.

Memorandumul a ordonat mutarea supravegherii Maven de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șefului Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului în termen de 30 de zile. Contractarea viitoare cu Palantir va fi gestionată de Armată, se arată în scrisoare.

„Este imperativ să investim acum și cu accent pe aprofundarea integrării inteligenței artificiale în cadrul Forței Comune și să stabilim luarea deciziilor bazate pe AI ca piatra de temelie a strategiei noastre”, a scris Feinberg.

Palantir și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitării de comentarii.

Comanda lui Feinberg este o victorie semnificativă pentru Palantir, companie fondată de Peter Thiel, care a obținut un flux tot mai mare de contracte cu guvernul SUA, inclusiv un acord anunțat vara trecută cu Armata SUA în valoare de până la 10 miliarde de dolari. Aceste acordări au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei în ultimul an, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 ​​de miliarde de dolari.

Maven poate analiza rapid cantități uriașe de date de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații și poate utiliza AI pentru a identifica automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri și stocuri de arme.

În timpul unei prezentări la un eveniment Palantir de la începutul acestei luni, oficialul Pentagonului, Cameron Stanley, care conduce biroul de AI, a demonstrat cum platforma Maven a companiei ar putea fi utilizată pentru țintirea armelor în Orientul Mijlociu și a arătat capturi de ecran cu hărți termice de pe platforma Maven.

„Când am început asta, a durat literalmente ore întregi să facem ceea ce tocmai ați văzut”, a spus el, conform unui videoclip YouTube încărcat de companie săptămâna trecută. Grupurile de experți ale Națiunilor Unite au avertizat că direcționarea armelor cu inteligență artificială fără intervenție umană ridică riscuri etice, juridice și de securitate, deoarece inteligența artificială preia prejudecăți accidentale din seturile de date utilizate pentru antrenamentul său.

Palantir susține că software-ul său nu ia decizii letale, iar oamenii rămân responsabili pentru selectarea și aprobarea țintelor.

Palantir și-a dezvoltat sistemul de inteligență artificială pentru a servi Proiectul Maven al Pentagonului, care a început ca un program de etichetare a imaginilor provenite de la drone în 2017. În 2024, Pentagonul a acordat Palantir un contract în valoare de până la 480 de milioane de dolari. În acel an, directorul tehnic al Palantir, Shyam Sankar, a declarat în fața Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților că Maven avea „zeci de mii” de utilizatori și a îndemnat Congresul să ofere mai multe fonduri. În mai 2025, Pentagonul a majorat plafonul contractului la 1,3 miliarde de dolari.

O complicație potențială în adoptarea mai profundă a Maven este utilizarea de către software a instrumentului de inteligență artificială Claude, creat de Anthropic, a relatat anterior Reuters. Anthropic a fost recent considerat un risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon, pe fondul unei dispute de luni de zile privind barierele de siguranță din jurul inteligenței artificiale.