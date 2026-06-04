Dan Motreanu (PNL) despre Eugen Tomac: Nu îndeplinește condițiile
- Iuliu Vlădescu
- 4 iunie 2026, 19:05
Secretarul general al Partidului Național Liberal (PNL), Dan Motreanu, consideră că Eugen Tomac, proaspătul premier desemnat, nu îndeplinește nici condiția încrederii publice, nici pe cea a legitimității tehnice. Declarațiile au fost făcute înainte de desemnare, la Podcasturile Cotidianul.
Motreanu: Guvern tehnocrat cu un posibil premier care este preşedinte de partid
„Aici este o curiozitate. Vorbim de un guvern tehnocrat cu un posibil premier care este preşedinte de partid neparlamentar”, a declarat Motreanu.
„Din punctul meu de vedere, un premier ar trebui să se bucure, pe de-o parte, de încredere publică susţinută. Pe de altă parte, ar trebui să aibă o legitimitate tehnică. Din punctul meu de vedere, Eugen Tomac nu îndeplineşte niciuna din cele două condiţii”, a mai spus secretarul general al PNL.
El a mai punctat și faptul că Eugen Tomac „este un om politic înainte de a fi un tehnocrat”.
Ce va face PNL în opoziție
Despre perspectiva sprijinirii echipei lui Eugen Tomac la votul din Parlamentul României, secretarul general al PNL a fost tranşant: „Ar fi un cec în alb pe care l-aş da unui guvern fără nicio garanţie că acel program de guvernare s-ar duce la bun sfârşit”.