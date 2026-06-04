Secretarul general al Partidului Național Liberal (PNL), Dan Motreanu, consideră că Eugen Tomac, proaspătul premier desemnat, nu îndeplinește nici condiția încrederii publice, nici pe cea a legitimității tehnice. Declarațiile au fost făcute înainte de desemnare, la Podcasturile Cotidianul.

„Aici este o curiozitate. Vorbim de un guvern tehnocrat cu un posibil premier care este preşedinte de partid neparlamentar”, a declarat Motreanu.

„Din punctul meu de vedere, un premier ar trebui să se bucure, pe de-o parte, de încredere publică susţinută. Pe de altă parte, ar trebui să aibă o legitimitate tehnică. Din punctul meu de vedere, Eugen Tomac nu îndeplineşte niciuna din cele două condiţii”, a mai spus secretarul general al PNL.

El a mai punctat și faptul că Eugen Tomac „este un om politic înainte de a fi un tehnocrat”.

Europarlamentarul Dan Motreanu a mai spus că PNL va face opoziție loială, bazată este pe argumente şi care va servi întotdeauna interesul naţional.

Secretarul general al PNL mai spus că nu se mai pune problema conclucrării partidului său cu PSD.

Despre perspectiva sprijinirii echipei lui Eugen Tomac la votul din Parlamentul României, secretarul general al PNL a fost tranşant: „Ar fi un cec în alb pe care l-aş da unui guvern fără nicio garanţie că acel program de guvernare s-ar duce la bun sfârşit”.