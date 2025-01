International Filosofia întunecată din Silicon Valley ce poate distruge America







Unul dintre gânditorii politici influenți din America de azi este, după toate standardele, un ciudat. Nu are o pregătire formală în domeniul filosofiei sau studiilor politice ci e inginer IT și are un discurs care amestecă diagnostice dure cu privire la birocrația extrem de ideologizată și cu parti-pris-uri de extremă stânga de la Washington cu idei care contrazic complet și spiritul, și litera constituției republicii americane.

America cu un CEO la conducere

Multă vreme, Curtis Yarvin a scris online despre teoria politică într-o relativă obscuritate (sub pseudonimul Mencius Moldbug). Ideile sale erau relativ extreme: că instituțiile din centrul vieții intelectuale americane, precum mass-media și mediul academic, au fost corupte de „groupthink” (gândire de grup; termenul se referă la decizii luate de grupuri care nu permit opinii disidente, urmărind o „armonie” falsă, și nici nu-și asumă consecințele deciziilor luate, de regulă proaste - n.red) tipic progresist și trebuie dizolvate.

Yarvin crede că birocrația guvernamentală trebuie radical distrusă și spune că democrația americană ar trebui înlocuită cu ceea ce el numește o „monarhie” condusă de ceea ce el a numit un „CEO”, precum companiile

Yarvin se bazează adesea pe ceea ce cei care simpatizează cu opiniile sale ar putea vedea ca o porție utilă de referințe istorice - și ceea ce alții văd ca un amestec distorsionant de simplificare grosolană, „cherry picking” (un tip de sofism bazat pe decuparea unor evidențe favorabile, ignorând celelalte date) și interpretare personală prezentată ca fapt.

Monarhie în America?!

Scriitorul susține de mult ideea unei monarhii americane. Dar acum este interesant că ideile sale și-au găsit un public atât în noua administrație, cât și printre magnații din Silicon Valley.

Așa că, deși Yarvin însuși poate fi încă obscur, ideile sale nu mai sunt.

De exemplu, vicepreședintele JD Vance a făcut aluzie la noțiunea lui Yarvin de eliminare din instituțiile americane a extremismului „woke”.

Michael Anton, de la Departamentului de Stat, a vorbit cu Yarvin despre modul în care un „Cezar american” ar putea fi instalat la putere.

Iar Marc Andreessen, un investitor din Silicon Valley devenit consilier informal al președintelui ales Donald Trump, a citat aprobator din ideile lui Yarvin.

La fel Peter Thiel, un megadonator conservator care a investit într-un start-up tehnologic al lui Yarvin, l-a numit un istoric „puternic”.

Cine este și ce gândește Curtis Yarvin

Așa că Yarvin a devenit un punct fix al universului media de dreapta: a fost invitat la emisiunile lui Tucker Carlson și Charlie Kirk, printre alții.

Yarvin, care își câștigă existența în cea mai mare parte pe Substack, de ani de zile, și era interesat mai mult de munca lui, părea până de curând, un marginal. Dar având în vedere că acum ideile sale își găsesc un public printre cei mai puternici oameni din țară, Yarvin nu mai poate fi ignorat.

El și-a expus ideile într-un interviu acordat The New York Times.

Rep: Unul dintre argumentele tale centrale este că America trebuie, așa cum ai spus tu în trecut, să treacă peste fobia de dictator - că democrația americană este falsă, imposibil de remediat, iar a avea un lider în stilul unui monarh este calea de urmat. Deci, de ce este democrația atât de rea și de ce ar rezolva problema un dictator?

America sub Franklin Delano Roosevelt

Yarvin: Permiteți-mi să răspund la asta într-un mod care ar fi relativ accesibil pentru cititorii The New York Times. Probabil ați auzit de un bărbat pe nume Franklin Delano Roosevelt.

Da. Uneori ajunge să citesc ultimele 10 paragrafe din primul discurs inaugural a lui F.D.R., în care el spune în esență: Hei, Congresule, dă-mi puterea absolută, sau o voi lua oricum.

A luat F.D.R., de fapt, acea putere? Da, a făcut-o. Există un articol grozav pe care l-am trimis unora dintre oamenii pe care îi cunosc și care sunt implicați în tranziție.

Rep: Oh, sunt tot felul de oameni în jur.

A fost F.D.R. un dictator?

Yarvin: Numiți unul. Ei bine, i-am trimis textul lui Marc Andreessen. Este un fragment din jurnalul lui Harold Ickes, care este secretarul de interne al lui F.D.R., care descrie o ședință de cabinet din 1933.

Ce se întâmplă în această ședință de cabinet este că Frances Perkins, care este secretarul muncii, spune: „Iată, eu avem o listă cu proiectele pe care le vom face. F.D.R. ia personal această listă, se uită la proiectele din New York și spune: „Este o porcărie”. Apoi, la sfârșitul discuției, toată lumea este de acord că proiectul de lege va fi modificat și reparat și apoi trecut prin Congres.

Acesta este F.D.R. acționând ca un C.E.O. Deci, a fost F.D.R. un dictator? Nu știu. Ceea ce știu este că americanii de toate neamurile îl venerează pe F.D.R., iar F.D.R. a condus New Deal ca pe un start-up.

Rep: Ideea pe care încercați să subliniați este că am avut ceva ca un dictator în trecut și, prin urmare, nu este ceva de care să ne temem acum. Este corect?

America sub Washington și Hamilton

Yarvin: Da. Pentru a privi realitatea obiectivă a puterii în SUA de la Revoluție încoace.

Vorbiți cu oamenii despre articolele confederației și spuneți-le: „Numiți un lucru care s-a întâmplat în America în temeiul articolelor confederației”. Și nu pot decât dacă sunt istorici profesioniști.

În continuare, aveți prima perioadă constituțională sub George Washington. Dacă te uiți la administrația de la Washington, ceea ce este stabilit seamănă mult cu un start-up.

Seamănă atât de mult cu un start-up, încât acest tip Alexander Hamilton, care a fost un frate de start-up, conduce întregul guvern - el este practic Larry Page al acestei republici. (...)

Ce este atât de rău la democrație? Pentru a scurta povestea, indiferent dacă doriți să vă uitați la Washington, Lincoln și F.D.R. ca „dictatori”, acest cuvânt neplăcut, ei erau în principiu directori generali de conducere naționali și conduceau guvernul ca pe o companie, de sus în jos.

„Democrația nu este rea, ci slabă”

Deci, de ce este democrația atât de rea? Nici măcar nu este rea democrația; doar că este foarte slabă.

Și faptul că este foarte slabă este ușor de văzut prin faptul că politicile foarte nepopulare, cum ar fi imigrația în masă, persistă, în ciuda majorităților puternice împotriva lor.

Deci întrebarea „Este democrația bună sau rea?” este, cred, o întrebare secundară la „Ce este ceea ce avem, de fapt?”

Când îi spui unui cititor al New York Times: „Democrația este rea”, el este puțin șocat.

Dar când îi spui: „Politica este rea” sau chiar „Populismul este rău”, ei spun că, desigur, acestea sunt lucruri oribile.

Așa că, când vrei să spui că democrația nu este un sistem bun de guvernare, trebuie doar să spui imediat că populismul nu este un sistem bun de guvernare, și atunci va spune: „Da, desigur, de fapt ar trebui stabilite politici și legi. de către experți înțelepți și oameni din tribunale și avocați și profesori. Atunci îți vei da seama că ceea ce susții de fapt este mai degrabă aristocrație decât democrație”.

Rep: Ați fost menționat public, cu numele, în legătură cu ideea de „de-woke-ificare” care este foarte asemănătoare cu ideile dvs.. Ați fost la podcastul lui Michael Anton, vorbind cu el despre cum să instalați un Caesar american. Peter Thiel a spus că sunteți un gânditor interesant. Deci, să presupunem că oamenii în poziții de putere v-ar spune: Vom face ce vrea Curtis Yarvin. Care sunt pașii pe care i-ar face pentru a schimba democrația americană într-o monarhie?

Încă nu e momentul pentru un monarh în America

Yarvin: Răspunsul meu sincer ar trebui să fie: încă nu este momentul exact pentru asta. Nimeni nu ar trebui să intre în panică, crezând că sunt pe cale să fiu instalat ca dictator secret al Americii. Nici măcar nu cred că merg la inaugurare. Sunt un străin, sunt un intelectual. Modurile reale prin care ideile mele intră în circulație sunt în mare parte prin angajații care înoată în această „supă online”.

Ceea ce se întâmplă acum în D.C. este cu siguranță că există o încercare de a reînvia Casa Albă ca organizație executivă care guvernează ramura executivă.

Și dificultatea cu asta este că dacă spui oricărei persoane care este implicată profesional în afacerile Washingtonului că Washington ar funcționa bine sau chiar mai bine dacă nu ar exista Casa Albă, ei vor spune practic: Da, desigur. Ramura executivă lucrează pentru Congres.

Așadar, aveți acești alegători săraci acolo care au ales, așa cum cred ei, o revoluție. Ei l-au ales pe Donald Trump și poate cel mai capabil CEO din lume.

Rep: Ideea dvs. este că, așa cum este configurat sistemul, președintele nu poate face atât de multe. El poate bloca lucrurile, le poate perturba, poate crea haos și turbulențe, dar nu poate schimba cu adevărat ceea ce este. Nu credeți că exagerați ineficacitatea unui președinte? Aș putea indica abrogarea „Roe” ca fiind direct atribuibilă președintelui Donald Trump. S-ar putea argumenta că răspunsul Covid a fost atribuit președintelui Donald Trump.

Câtă putere are un președinte în America, de fapt

Yarvin: Cu siguranță multe lucruri despre Covid au fost diferite pentru că Donald Trump era președinte. Vă voi spune o poveste amuzantă. Cu riscul de a-mi aduce copiii în mass-media: În 2016, copiii mei mergeau la o școală „chichi„, progresivă, de imersiune în cultura mandarină din San Francisco. (...)

La acea vreme, eu și defucnta mea soție am adoptat simplul expedient de a nu vorbi despre politică în fața copiilor. Dar, desigur, toată lumea vorbește despre asta la școală, iar fiul meu vine acasă și are această întrebare foarte concretă: Dacă Donald Trump construiește un zid în jurul țării, cum vom putea merge la plajă?

Chiar ai luat asta la propriu! Toți ceilalți îl iau în serios, dar tu chiar l-ai luat la propriu. Și îmi spun: Dacă vezi ceva în lumea reală din jurul tău în următorii patru ani care se va schimba ca urmare a acestor alegeri, voi fi surprins.

Rep: Recent v-ați referit la JD Vance ca „normie”. Ce vreți să spuneți?

Ce crede Yarvin despre Vance

Yarvin: Lucrul pe care îl admir la Vance și care este cu adevărat remarcabil la el ca lider este că conține în el tot felul de americani. Capacitatea lui de a intra în legătură cu americanii din lumea din care provine este grozavă, dar celălalt lucru frumos la el este că a urmat la Facultatea de Drept din Yale și, prin urmare, este un vorbitor fluent al limbii The New York Times, lucru pe care nu-l poți spune despre Donald Trump.

Și unul dintre lucrurile în care cred cu tărie și pe care nu le-am atins este că este absolut esențial pentru orice asemenea monarhie americană să fie președintele tuturor americanilor.

Noua administrație poate face o treabă mult mai bună dacă ajunge la americanii progresiști ​​și nu-i demonizează și le spune: „Hei, vrei să faci din această țară un loc mai bun? Simt că ai fost dezinformat în anumite privințe. Nu ești o persoană rea”.

Aici intră, de exemplu, 10 până la 20 la sută dintre americani. Sunt este o mulțime de oameni, clasa NPR (radioul public american - n.red). Nu sunt oameni răi. Sunt ființe umane. Cu toții suntem ființe umane, iar ființele umane pot susține regimuri proaste.

Rep: Este o poziție destul de diferită de cea pe care o adoptați adesea în scris, în care vorbiți despre lucruri precum de-woke-ificarea. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii care lucrează în locuri precum The New York Times? Aveți o idee de un program numit RAGE: pensionați toți angajații guvernamentali. Aveți idei - care sper să fie satirice despre ce ar trebui făcut cu membrii neproductivi ai societății, care implică practic închiderea lor într-o cameră pentru totdeauna. Vi s-a schimbat gândirea?

Vance și democrația

Yarvin: Nu, nu, nu. Gândirea mea cu siguranță nu s-a schimbat. Sunt accente diferite. Când vorbesc despre RAGE, de exemplu: Ambii mei părinți au lucrat pentru guvernul federal. Erau angajați federali de carieră.

Rep: Este puțin ciudat, dintr-o perspectivă freudiană. Este.

Yarvin: Dar când te uiți la modul de a trata acele instituții, le tratezi ca pe o companie care dă faliment; dar mai mult, pentru că acești oameni care au avut putere trebuie să fie tratați chiar mai delicat și cu și mai mult respect. Când câștigi alegerile, aceștia sunt oamenii tăi de acum. Când înțelegi perspectiva noului regim cu privire la aristocrația americană, perspectiva lor nu poate fi acest lucru anti-aristocratic precum îi vom elimina și îi vom arunca în șanțuri sau orice altceva. Perspectiva trebuie să fie că au fost persoane normale care au slujit un regim care a făcut lucruri cu adevărat ciudate și nebunești.

Rep: Cât de investit credeți că este JD Vance în democrație?

Yarvin: Depinde ce intelegi prin democratie. Problema este atunci când oamenii echivalează democrația cu buna guvernare. Aș spune că ceea ce crede JD Vance este că guvernele ar trebui să servească binele comun. Cred că oameni ca JD și oameni din scena intelectuală mai largă din jurul lui ar fi cu toții de acord cu acest principiu.

Acum, nu știu ce vreți să spuneți prin „democrație” în acest context. Ceea ce știu este că, dacă democrația este împotriva binelui comun, este ceva rău, iar dacă este pentru binele comun, este ceva bun.

Rep: În 2017, BuzzFeed a publicat câteva e-mailuri dintre dvs. și provocatorul de dreapta Milo Yiannopoulos, în care ați vorbit despre vizionarea alegerilor din 2016 cu Peter Thiel și v-ați referit la el ca fiind „pe deplin iluminat”. Ce ar fi însemnat „pe deplin iluminat” în acest context?

Ce înseamnă „iluminat”

Yarvin: Pe deplin iluminat pentru mine înseamnă pe deplin dezamăgit. Când o persoană care trăiește în bula progresistă a anului curent se uită la dreapta sau chiar la noua dreaptă, ceea ce este cel mai greu de văzut este că ceea ce este cu adevărat împărtășit nu este o credință pozitivă, ci o absență a credinței.

Nu ne închinăm acești zei. Noi nu vedem The New York Times și Harvard ca fiind inspirate divin în niciun sens, sau nu vedem procedurile lor ca pe cele care ne conduc întotdeauna la adevăr și înțelepciune. Nu credem că guvernul SUA funcționează bine.

Rep: Și această lipsă de credință este ceea ce numiți iluminat?

Yarvin: Da. Este o dezamăgire a ceui care a crezut în aceste sisteme vechi. Iar lucrul care ar trebui să înlocuiască acea dezamăgire nu este „trebuie să facem lucrurile în felul lui Curtis”.

Practic, este doar o mai mare deschidere a minții și o capacitate mai mare de a privi în jur și de a spune: „Presupunem doar că știința noastră politică este superioară științei politice a lui Aristotel, deoarece fizica noastră este superioară fizicii lui Aristotel. Dacă nu este așa?”

Rep: Lucrul la care nu ați răspuns încă este de ce a avea un om puternic ar fi mai bine pentru viața oamenilor. Puteți răspunde la asta?

Guvern eficient pentru America, scopul lui Yarvin

Yarvin: Da. Cred că înseamnă a avea un guvern eficient, iar un guvern eficient este mai bun pentru viața oamenilor.

Când îi rog pe oameni să răspundă la această întrebare, îi rog să se uite prin cameră și să sublinieze tot ce a fost făcut de o monarhie - pentru că aceste lucruri pe care le numim companii sunt de fapt mici monarhii. Te uiți în jur și vezi, de exemplu, un laptop, iar laptopul a fost făcut de Apple, care este o monarhie.

Rep: Acesta este un exemplu pe care îl folosiți mult, în care spuneți: Dacă Apple ar conduce California, nu ar fi mai bine? În timp ce dacă MacBook Pro ar fi fost făcut de Departamentul de Calcul din California, vă puteți doar imagina...

Yarvin: Îmi pare rău, sunt aici în această clădire și tot uit să fac cel mai bun argument al meu pentru monarhie, și anume că oamenii au încredere în The New York Times mai mult decât în ​​orice altă sursă din lume, și cum este The New York Times gestionat? Este o monarhie absolută ereditară de a cincea generație. Și aceasta a fost foarte mult viziunea progresiștilor timpurii, de altfel. Primii progresiști, dacă te întorci la o carte precum „Drift and Mastery”

Dark Enlightement și Silicon Valley

Rep: Ideile dvs. sunt aparent din ce în ce mai populare în Silicon Valley. Nu credeți că există un anumit nivel la care acea lume răspunde pentru că doar le spuneți ceea ce vor să audă? „Dacă ar fi mai mulți oameni ca mine la conducere, lucrurile ar fi mai bune. Cred că este aproape opusul adevărului”. Există această lume a guvernării reale în care trăiește cineva ca Elon Musk în fiecare zi la SpaceX, și aplicând acea lume, gândindu-se: „Oh, asta este direct în contradicție cu idealurile pe care am fost învățatâ în această societate”, aceasta este o problemă de disonanță cognitivă foarte dificilă, chiar dacă ești Elon Musk.

Yarvin: Ar fi un eufemism să spunem că palmaresul umanității cu monarhii este în cel mai bun caz amestecat. Imperiul Roman sub Marcus Aurelius pare ca a mers destul de bine. Sub Nero, nu atât.

Rep: Carol al III-lea al Spaniei este un monarh spre care arătați foarte mult; el este monarhul dvs. preferat. Dar Ludovic al XIV-lea începea războaie de parcă ar fi ieșit din afaceri. Toate acestea sunt înainte de epoca democrației. Și âmonarhii din epoca democrației sunt pur și simplu groaznici.

Dictatorii, produs al iluminismului, în viziunea lui Yarvin

Yarvin: Teribil! Nu pot să cred că spun asta: dacă îl lași pe Hitler deoparte și te uiți doar la Mao, Stalin, Pol Pot, Pinochet, Idi Amin - ne uităm la oameni responsabili pentru moartea a 75 până la 100 de milioane de oameni. Având în vedere acel precedent istoric, chiar vrem să încercăm o dictatură?

Întrebarea este cea mai importantă întrebare dintre toate. Înțelegerea motivului pentru care Hitler a fost atât de rău, de ce Stalin a fost atât de rău, este esențială pentru secolul al XX-lea. Dar cred că este important să remarcăm că nu vedem pentru restul istoriei europene și mondiale un Holocaust.

Poți să te dai puțin înapoi și să spui practic: De la înființarea civilizației europene, nu am avut acest tip de haos și violență. Și nu poți separa pe Hitler și Stalin de revoluția democratică globală din care fac parte.

Mandela și Breivik

Rep: Am observat, când am analizat ideile dvs. că faceți aceste afirmații istorice, precum cea pe care tocmai ați făcut-o despre absența vreunui genocid în Europa între 1.000 d.Hr. și Holocaust, și apoi m-am uitat și mi-am spus: „Este adevărat?”

Scepticismul meu vine din ceea ce consider că este o alegere destul de puternică a incidentelor istorice pentru a vă susține argumentele, iar incidentele la care indicați fie nu sunt rezolvate în mod concret, fie există un mod diferit de a le privi. Dar vreau să pun câteva întrebări despre lucruri pe care le-ați scris despre rasă.

Vă voi citi câteva exemple: „Acesta este problema cu naționalismul alb. Este steril din punct de vedere strategic. Nu oferă niciun program politic eficient”. Pentru mine, problema cu naționalismul alb este că este rasist, nu că este strategic nesofisticat. Și mai sunt două. „Este foarte greu de susținut că Războiul Civil a făcut viața cuiva mai plăcută, inclusiv pe cea a sclavilor eliberați.” (Aici reporterul citează greșit, Yarvin vorbise despre Războiul de Secesiune, nu de Războiul Civil - n.red.) Apoi: „Dacă îmi ceri să-l condamn pe Anders Breivik” – ucigașul norvegian în masă – „dar îl ador pe Nelson Mandela, poate că ai o mamă”.

Yarvin: Când te uiți la Mandela, motivul pentru care am spus că - majoritatea oamenilor nu știu asta - a existat o mică dezamăgire când Mandela a fost eliberat, pentru că de fapt a trebuit să fie scos de pe lista teroriștilor.

Poate cel mai relevant aspect este că Nelson Mandela a fost în închisoare pentru că s-a opus unui regim de apartheid rasist. Regimul de apartheid rasist l-a avut pe lista terorismului.

Terorismul

Rep: Ce legătură are asta cu echivalarea lui Anders Breivik, care a împușcat oameni într-o misiune bizară de a scăpa Norvegia de islam, cu Nelson Mandela?

Yarvin: Pentru că amândoi sunt teroriști și amândoi au încălcat regulile războiului în același mod și, practic, amândoi au ucis oameni nevinovați. Valorificăm terorismul tot timpul.

Rep: Deci Gandhi este modelul dvs.? Martin Luther King? Nonviolența?

Yarvin: E mai complicat decât atât.

Rep. Este? Aș putea spune lucruri despre oricare, dar să trecem la unul dintre celelalte exemple ale dvs..

Yarvin: Cred că cel mai bun mod de a te confrunta cu afro-americanii în anii 1860 sunt narațiunile sclavilor. Citiți narațiuni ale sclavilor și obțineți experiența vremii. A existat un istoric recent care a publicat ceva - și aș contesta acest lucru, acest număr este prea mare - dar estimarea lui a fost că circa un sfert dintre toți cei liberi au murit practic între 1865 și 1870.

Rep: Nu pot vorbi despre veridicitatea acestui lucru. Dar spuneți că există exemple istorice în narațiunile despre sclavi în care sclavii eliberați și-au exprimat regretul că au fost eliberați. Pentru mine, acesta este un alt exemplu excelent al modului în care citiți selectiv istoria, deoarece alte narațiuni despre sclavi vorbesc despre brutalitatea oribilă.

Yarvin: Absolut.

America și Războiul Civil

Rep: Este dificil să argumentezi că Războiul Civil a făcut viața cuiva mai plăcută, inclusiv sclavii eliberați?

Yarvin: OK, în primul rând, când am spus „oricine”, vorbeam mai degrabă despre un grup de populație decât despre indivizi.

Rep: Susțineți serios că epoca sclaviei a fost cumva mai bună decât ce a urmat?

Yarvin: Dacă vă uitați la condițiile de viață pentru un afro-american din sud, ei sunt la punctul culminant între 1865 și 1875. Sunt condiții foarte proaste pentru că, în principiu, acest sistem economic are fost perturbat.

Rep: Nu pot să cred că argumentez asta.

„Care este diferența dintre un terorist și un luptător pentru libertate?”

Yarvin: Brazilia a abolit sclavia în anii 1880 fără un război civil, așa că, atunci când te uiți la costul războiului sau la semnificația războiului, a vizitat această cantitate uriașă de distrugeri pentru tot felul de oameni, albi și negri.

Toate aceste rele și toate aceste lucruri bune există în oameni în acest moment și împotriva cărora mă lupt în ambele citate, de asemenea, în modul în care oamenii îi răspund lui Breivik - practic, tu răspunzi în acest mod caricatural.

Care este diferența dintre un terorist și un luptător pentru libertate? Aceasta este o întrebare cu adevărat importantă în istoria secolului al XX-lea. A spune că voi avea o părere puternică despre aceste lucruri fără a avea un răspuns la acea întrebare, cred că este foarte dificil și greșit.

Rep: Deseori vă bazați pe istoria epocii predemocratice, iar statutul femeii în acea perioadă de timp, pe care îl valorizați, nu este ceva ce am văzut apărut în scrisul dvs.. Simțiți că argumentele dvs. țin cont suficient de modul în care monarhiile și dictaturile istorice nu au fost grozave pentru anumite segmente demografice?

Femeile și statutul lor

Yarvin: Când mă uit la statutul femeilor într-un roman cu Jane Austen, să zicem, care este cu mult înainte de eliberare și drepturi, de fapt pare oarecum în regulă.

Rep: Femei care sunt disperate să obțină un soț pentru că nu au acces la venituri fără asta? Ați văzut vreodată așa ceva în secolul 21?

Yarvin: Vreau să spun că întreaga clasă din lumea lui Jane Austen este clasa aristocraților care câștigă UBI (Universal Basin Income / Venit Minim Garantat - n.red.), nu?

Rep: Nu snteți dispus să spuneți că au existat aspecte ale vieții politice în epoca regilor care au fost inferioare sau au oferit mai puțină libertate oamenilor decât o face viața politică de astăzi?

Confuzia dintre libertate și putere

Yarvin: Ați făcut un lucru pe care oamenii îl fac adesea când confundă libertatea cu puterea.

Libertatea de exprimare este o libertate. Dreptul de vot este o formă de putere.

Așadar, presupunerea pe care o faceți este că prin obținerea votului la începutul secolului al XX-lea în Anglia și America, femeile și-au făcut viața mai bună.

Rep: Credeți că este mai bine ca femeile să nu fi obținut dreptul de vot?

Yarvin: Nu cred deloc în vot.

Rep: Votați?

Yarvin: Nu. În principiu, votul vă permite să simțiți că aveți un anumit statut. „Ce înseamnă această putere pentru tine?” este într-adevăr cea mai importantă întrebare.

Cred că ceea ce înseamnă astăzi pentru majoritatea oamenilor este că îi face să se simtă relevanți. Îi face să simtă că contează.

Există ceva profund iluzoriu în acel sentiment de importanță care se înfruntă cu întrebarea importantă: avem nevoie de un guvern care să fie cu adevărat bun și care să funcționeze cu adevărat, iar noi nu avem unul.

Un CEO la Washington, ca monarh

Rep: Soluția pe care o propuneți are de-a face cu, așa cum am spus de mai multe ori, instalarea unui monarh, a unui CEO. De ce aveți atâta încredere în capacitatea acestor CEO? Majoritatea start-up-urilor eșuează. Cu toții putem indica directori generali care au fost ineficienți. Și, lăsând asta deoparte, un CEO sau „dictator”, are mai multe șanse să se gândească la cetățeni ca unități economice pure, mai degrabă decât ființe umane vii, care își doresc să înflorească în viața lor. Deci, de ce sunteți atât de încrezător că un CEO ar fi genul de lider care ar putea aduce vieți mai bune oamenilor? Pare un mod atât de simplist de a gândi.

Yarvin: Nu este un mod simplist de a gândi, și am lucrat în minele de sare unde CEO-ul face ce are de făcut un CEO, și am fost CEO eu însumi, cred că am o înțelegere mai bună decât majoritatea oamenilor. Dacă ați lua vreunul dintre cei din Fortune 500 CEO, alegeți unul la întâmplare și puneți-l la conducere la Washington. Cred că ați obține ceva mult, mult mai bun decât ceea ce este acolo. Nu trebuie să fie Elon Musk.

Rep: Mai devreme spuneați că, indiferent de obiectivele sale, Trump nu are șanse să obțină ceva transformator. Dar ce părere aveți despre Trump în general?

Trump, F.D.R. și America dictatorială

Yarvin: Am vorbit despre F.D.R. mai devreme, și mulți oameni din direcții diferite ar putea să nu aprecieze această comparație, dar cred că Trump amintește foarte mult de F.D.R.

F.D.R. aveau această carismă extraordinară și încredere în sine combinate cu o abilitate extraordinară de a fi centrul sălii, de a fi lider, de a trece peste BS (bullshits/lucruri irelevante - n.red) și de a face lucrurile să se întâmple.

Una dintre principalele diferențe dintre Trump și F.D.R., care l-a reținut pe Trump, este faptul că F.D.R. este dintr-una dintre primele familii din America. Este un aristocrat ereditar.

Faptul că Trump nu este cu adevărat din clasa socială superioară a Americii l-a rănit foarte mult în ceea ce privește încrederea în sine. Asta l-a limitat ca lider în diferite moduri. Unul dintre lucrurile încurajatoare pe care le văd este că de data aceasta execută cu ceva mai multă încredere.

Este aproape ca și cum de fapt simte că știe ce face. Este foarte util, pentru că nesiguranța și fragilitatea sunt călcâiul lui Ahile.

Rep: Care este călcâiul lui Ahile al dvs.?

Yarvin nu s-a întâlnit niciodată cu Musk

Yarvin: Am si probleme de incredere in sine. Nu voi paria pe deplin pe propriile mele convingeri.

Rep: Există moduri în care nesiguranța dvs. se manifestă în gândirea politică?

Yarvin: Aceasta este o întrebare bună. Dacă te uiți în special la munca mea mai veche, am avut acest tip de conștiință comună care zicea, OK, simt că am prins un fir aici, dar și - ideea că oamenii ar fi în 2025 dispuși să ia chestiile astea la fel de în serios ca atunci când le scriam în 2007, 2008?

Adică, vorbeam complet serios. sunt complet serios. Dar când m-ați lovit cu cele mai scandaloase citate pe care le-ați putut găsi din scrisul meu din 2008, sentimentele din spatele acestora erau sentimente serioase, și acum sunt serioase. Le-aș fi exprimat tot așa? Aș fi trollat? Încerc mereu să fiu mai puțin „trollish” (provocator - n.red.). Pe de altă parte, nu mă pot abține să-l trolez pe Elon Musk, ceea ce ar putea fi o parte din motivul pentru care nu l-am întâlnit niciodată pe Elon Musk.

Rep: Credeți că instinctul dvs. de trolling a scăpat de sub control?

Yarvin: Nu, nu a mers suficient de departe. Ceea ce îmi dau seama când mă uit în urmă este că instinctul de a revizui lucrurile de jos în sus nu este un instinct de troll. Este un lucru serios și important de care cred că lumea are nevoie.