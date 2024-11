Răzbunarea votantului masculin tăcut. Musk, Vance, Trump

Ce am aflat despre victoria zdrobitoare a lui Trump dintr-o noapte în New York. În ziua alegerilor, am prins metroul din Brooklyn până în Manhattan.

Lumea nu se mai temea să-l susțină deschis pe Trump

Așezată vizavi de mine, o femeie în vârstă purta un tricou cu imaginea lui Trump agitând pumnul în aer cu cuvintele „luptă, luptă”. Un mic autocolant „Am votat” era lipit pe reverul ei.

Stătea încrezătoare în metrou. Nu au existat priviri dezaprobatoare din partea altor pasageri. Nu era nicio tensiune. Niciun conflict.

M-a frapat că în 2024 e perfect acceptabil să-ți exprimi sprijinul pentru Trump într-un oraș de un albastru profund (votant de Democrați - n.red). În timp ce călătoream către destinație, m-am întrebat: dacă cineva ar putea să-l susțină pe Trump în mod deschis în New York, cum ar putea arăta sprijinul în restul țării?

Oameni fără legătură cu Republicanii au votat Trump

Câteva ore mai târziu, am participat la o petrecere exclusivistă. Am vorbit cu diverși profesioniști care au spus că nu au votat cu Republicanii în viața lor, dar că au votat pentru Trump în acea zi datorită sprijinului său – în cuvintele lor – „pentru evrei”.

Acești oameni din Manhattan mi-au spus despre Kamala că era prea „înțelegătoare” cu „contingentul pro-Hamas” al extremei stângi și, într-o perioadă de antisemitism în creștere, nu s-au putut decide să o susțină.

Acest mic grup de cosmopoliți a reprezentat un contingent departe de stereotipul alegătorului MAGA. Și totuși, ascultându-le părerile, mi-a trecut din nou prin minte: dacă se poate găsi un astfel de sprijin pentru Trump în mijlocul unei lumi Democrate – cum arată în restul țării?

Tinerii bărbați, scârbiți de extrema stângă și progresismul „woke”

Când am ajuns la ultima mea oprire a serii – un bar subteran privat din partea de est a orașului – o atmosferă de sărbătoare începuse să explodeze.

Piețele de pariuri au înclinat spre o victorie a lui Trump, iar susținătorii online ai Kamalei Harris au început să-și exprime acceptarea înfrângerii.

Berea de aici fusese deja uscată. Locul era atât de agitat încât era greu să te miști, bărbații tineri cu vârste între douăzeci și treizeci de ani depășind femeile cu un raport de 2:1.

Acești bărbați erau diverși: albi, negri, hispanici, asiatici. Câțiva purtau șepci cu Trump, dar estetica semăna mai mult cu un cămin universitar decât cu un miting MAGA.

„Este vorba despre Vance și Musk. Este vorba despre dinamism american”

„Aceasta este contracultura”, mi-a spus un participant la petrecere. „Nu este vorba doar despre Trump”, a spus altul. „Este vorba despre Vance și Musk. Este vorba despre dinamism american”.

În zilele următoare, se vor scrie multe despre preocupările clasei muncitoare – probleme care au devenit puncte focale familiare pentru cei care doresc să înțeleagă sprijinul pentru Trump.

Dar, în timp ce inflația și politicile de frontieră vor avea, fără îndoială, un rol în victoria zdrobitoare a Republicanilor, ar trebui, de asemenea, să ne uităm la sentimentele exprimate de tinerii alegători bărbați - alegători care reprezintă un contingent nou și emergent în politica americană.

Nimic la tinerii cu care am vorbit nu părea deosebit de conservator sau „de dreapta”.

Nevoia de lideri și figuri de învingători a dus la votul pentru Trump

Cu toate acestea, le-a fost ușor să explice de ce au votat pentru Trump. Și dacă ne uităm la tendințele culturale mai ample, ar trebui să fie ușor de înțeles și pentru noi.

Dacă luăm perspectiva macro, vedem că astfel de tineri nu au cunoscut niciodată o cultură în care bărbații să nu fie descriși în mod obișnuit ca „problematici”, „toxici” sau „opresivi”.

Mergând la universitate și lucrând la companii moderne, ei trăiesc într-o lume a politicilor de diversitate, echitate și incluziune (DEI) - dintre care multe promovează o formă insidioasă și omniprezentă de discriminare împotriva bărbaților.

Totuși, a vorbi despre asta în public invită la ostracism social. A critica DEI înseamnă a risca să fii numit nazist.

Teoria marilor oameni

Acești tineri alegători bărbați știu despre teoriile patriarhatului și ale supremației albe, dar nu au cunoscut niciodată o cultură care sărbătorească Teoria Marelui Om a istoriei.

Cadrul din secolul al XIX-lea al lui Thomas Carlyle pentru înțelegerea trecutului este văzut ca un anacronism, care nu merită o gândire serioasă.

Astăzi recunoaștem personalităților istorice nu pentru faptele lor, ci pentru crimele lor. Fie din cauza sclaviei, colonialismului, rasismului sau sexismului, dărâmăm monumentele trecutului nostru, fără a construi noi eroi pentru viitorul nostru.

Problema cu acest mod de a vedea lumea este că este alienant și autodistrugător.

De asemenea, este greșit. După orice standarde obiective, Elon Musk este un mare om al istoriei, care influențează cursul civilizației umane pentru generațiile viitoare.

Musk, ajutor pentru Trump cu imaginea de bărbat de succes

După cum mi-a spus un petrecăreț: „A prins o rachetă cu bețișoare mecanice”.

Cu toate acestea, în ciuda realizărilor sale, Musk este mai probabil să fie disprețuit decât sărbătorit de sistemul Democrat.

Această tensiune între realizare și resentimente explică multe despre momentul nostru actual.

Tinerii pe care i-am întâlnit în noaptea aceea în Manhattan nu votau doar politicile lui Trump.

Ei votau pentru o viziune diferită asupra istoriei și a naturii umane.

În lumea lor, măreția individuală contează.

Ambiția masculină servește unui scop.

Asumarea riscurilor și sfidarea creează progres.

Acesta este motivul pentru care victoria lui Trump transcende analiza politică convențională.

Reprezintă mai mult decât o respingere a politicilor de frontieră sau a ratelor inflației sub Biden și Harris.

Învierea vechilor adevăruri: Civilizația avansează prin indivizi remarcabili

Semnalează o înviere a vechilor adevăruri: că civilizația avansează prin acțiunile unor indivizi remarcabili, că trăsăturile masculine pot construi mai degrabă decât să distrugă și că măreția – în ciuda disconfortului nostru modern față de concept – rămâne o forță în treburile umane.

Femeia în vârstă de la metrou, profesioniștii din Manhattan și tinerii de la barul subteran au simțit toți o schimbare.

Ei au văzut în Trump nu doar un candidat, ci o provocare la adresa unei ortodoxii psihosociale care a dominat instituțiile americane timp de o generație.

Voturile lor au marcat nu doar o preferință politică, ci o corecție culturală.

Pe măsură ce rezultatele finale au venit în acea noapte, a devenit clar că lucrurile la care am fost martoră la New York se desfășoară în toată țara.

Alegerile nu au fost doar o victorie pentru Trump.

A fost o victorie pentru un mod de a vedea lumea pe care mulți îl credeau mort: unul în care realizările individuale contează, în care ambiția masculină servește unui scop și în care oamenii mari modelează încă cursul istoriei.

Autor: Claire Lehmann, în Quillette