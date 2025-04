Sport Charalambous, antrenorul cu cel mai lung mandat la FCSB: Toată lumea îmi spunea că vin la un club dificil







De când Gigi Becali a preluat conducerea FCSB, din ianuarie 2003, echipa a avut 32 de antrenori, printre care Victor Pițurcă, Laurențiu Reghecampf, Mirel Rădoi și Edward Iordănescu. De doi ani, postul este ocupat de Elias Charalambous, care pe 6 aprilie va deveni antrenorul cu cel mai lung mandat la club.

Cel mai lung mandat la FCSB

Elias Charalambous a debutat la FCSB pe 3 aprilie 2023, cu o victorie 2-1 la Sf. Gheorghe. În 112 meciuri ca antrenor principal, a avut 61 de victorii, 29 de egaluri și 22 de înfrângeri.

A încheiat sezonul 2022-2023 pe locul 2, iar în 2023-2024 a câștigat titlul, primul trofeu de campioană pentru FCSB după nouă ani. A cucerit Supercupa României, a ajuns în optimile Europa League, eliminând PAOK și fiind eliminat de Lyon.

Elias Charalambous are 6 victorii din 6 meciuri cu Dinamo. Cu Rapid a avut 5 înfrângeri și 4 egaluri, iar cu CFR Cluj are 3 victorii, 4 egaluri și o înfrângere. În duelurile cu Universitatea Craiova a obținut 5 victorii, un egal și două înfrângeri.

Elias Charalambous: „Am încercat să mă concentrez la munca mea”

Antrenorul FCSB a discutat despre mandatul la FCSB, despre ce înseamnă pentru el să lucreze la echipa lui Gigi Becali și despre lupta pentru titlu. Charalambous a declarat, în cadrul unui interviu pentru gsp.ro, că cei doi ani la FCSB au fost fantastici și memorabili, mărturisind că speră să mai antreneze această echipă.

„Sunt foarte fericit, mă bucur de fiecare zi. În fotbal, ca și în viață, nu știi niciodată ce se întâmplă. Când am semnat, mi-am făcut bagajul într-o noapte, am venit aici și toată lumea îmi spunea că vin la un club dificil, care schimbă antrenorii foarte des.

Am zis că vin și încerc să dau tot ce am mai bun. Nu m-am gândit prea mult la altele. Am încercat să mă concentrez la munca mea. Uite că am ajuns la doi ani, așa a vrut Dumnezeu. Sper să stau mai mult”, a declarat acesta.

Antrenorul a trebuit să câștige încrederea sportivilor

Întrebat dacă consideră că este un nume important în antrenorat, acesta precizează că nu are un răspuns exact.

„Voiam să spun că, în mod normal, FCSB ar alege un antrenor mai cunoscut decât mine. Nici acum nu pot spune că sunt un nume mare. Venind aici, nimeni nu știa prea multe despre mine. Într-o astfel de situație, în primul rând trebuie să-i faci pe jucători să creadă în tine. Când la un club mare vine un antrenor care nu e atât de cunoscut și nu are așa multă experiență, trebuie să-i câștige pe jucători. Acesta a fost obiectivul meu”, a spus acesta, pentru gsp.ro.

„Dacă nu eșuezi, nu ai cum să câștigi”

Charalambous spune că, la sosirea sa, FCSB nu era în lupta pentru titlu, dar echipa a progresat și s-a bătut până la final

„Când am venit, echipa nu se bătea la titlu. Am obținut câteva victorii și ne-am luptat până la final. Mereu spun că trebuie să învățăm din greșelile noastre. În fotbal, când pierzi ceva, reușești cumva să obții și un câștig. Asta ne-a făcut mai puternici. Ca să ajungi să câștigi ceva, trebuie să treci și prin momente grele. Toți antrenorii pe care-i urmăresc au spus că au eșuat înainte să câștige. Dacă nu eșuezi, nu ai cum să câștigi”, a precizata antrenorul.

De asemenea, el a mai vorbit despre cel mai greu moment de până acum: „Cred că acea înfrângere cu Farul. A fost greu. Dar cred că asta ne-a făcut să fim mai buni, ne-a ajutat să câștigăm”.

Elias Charalambous: „Știu cine sunt, nu aștept să-mi zică alții”

În cadrul interviului, întrebat dacă este deranjat de criticile privind implicarea lui Gigi Becali în echipă sau dacă le ignoră, el a răspuns că nu vrea ca alți oameni să-i dicteze viața.

„În primul rând, nu vreau ca oamenii să-mi spună cine sunt. Știu cine sunt, nu aștept să-mi zică alții. Dacă oamenii, jurnaliștii sau cei care apar la TV vor să vorbim de echipă, despre tactică sau dacă jucăm bine sau nu, atunci sunt de acord. Ascult, învăț, încerc și să devin mai bun. Dar de multe ori se vorbește de chestii care nu țin de fotbal.

Nu am timp de pierdut cu astfel de lucruri. Nu am venit aici să mi se spună cine sunt. Nu am timp pentru asta și nu îmi pasă atât de mult dacă vorbesc despre ceva ce nu are legătură cu fotbalul. Dacă discutăm despre tactică sunt mereu gata să ascult și să învăț. În rest, mă concentrez pe ce am de făcut. Nu îmi pasă prea mult de altele, nu vreau să pierd timpul cu asta”, a precizat acesta, pentru Gsp.ro.