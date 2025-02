Sport Liga Europa. PAOK - FCSB. Campioana României încearcă o nouă lovitură la Salonic. Ora 22.00







Liga Europa. FCSB joacă, în această seară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), contra celor de la PAOK Salonic. Partida contează pentru prima manșă a play-off-ului competiției și aduce în față două formații care s-au mai înfruntat în acest sezon. Tot în Liga Europa, în grupă, campioana României s-a impus pe terenul grupării pregătite de Răzvan Lucescu, scor 1-0, gol marcat de Daniel Bîrligea (45+8).

Liga Europa. PAOK - FCSB, meci de supraviețuire în cupele europene

„Ce emoții să am? Acum e fotbal-distracție, mă uit relaxat la meci. Nu am niciun stres. O să fie ce o vrea Dumnezeu. I-am zis și lui MeMe: «Ce emoții să am?». Am luat 15 milioane de euro, am adus echipe mari la București. Să fie ce o fi, nu mai contează”, a spus Gigi Becali, înaintea confruntării, pentru gsp.ro.

Echipe probabile

PAOK (4-4-2): Kotarski – Michailidis, Kedziora, Otto, Baba Rahman - Schwab, Meite, Pelkas, Konstantelias - Taison, Samatta Rezerve: Balomenos, Tsiftsis, Sastre, Kenjira, Colley, Thyaminis, Ozdoev, Kamara, Shoretire, Brandon, Chalov, Despodov, Zivkovic Absenți: Lovren, J. Gomez (accidentați) Antrenor: Răzvan Lucescu

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase - Bîrligea Rezerve: Zima, Pantea, Ngezana, Musi, Gheorghiță, Alhassan, Băluță, Ștefănescu Absenți: Olaru, Lixandru, Oct. Popescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Lawrence Visser Asistenți: Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen Arbitru VAR: Bram Van Driessche Asistent VAR: Bert Pul Rezervă: Simon Bourdeaudhui Observator: Costas Kapitanis Delegat UEFA: Gijs De Jong