Politica Anamaria Gavrilă, vorbe grele despre George Simion: Un impostor







Anamaria Gavrilă l-ar fi criticat pe George Simion, deși cei doi au decis să ducă mai departe planul lui Călin Georgescu. Pe internet au apărut mai multe mesaje acide la adresa liderului AUR, care ar fi fost scrise de șefa POT.

Ce părere are Anamaria Gavrilă despre George Simion

După blocarea lui Călin Georgescu, liderii AUR și POT au anunțat că vor candida la prezidențiale. Sâmbătă, Anamaria Gavrilă a mers însoțită de Simion la Biroul Electoral Central, unde și-a depus candidatura. Ulterior, ea a declarat că a intrat în competiție pentru a aduce turul doi înapoi.

Dincolo de acest discurs, șefa POT l-ar fi criticat aspru pe Simion.

„eu la AUR în 2020 nu am primit NIMIC! Și am băgat 20.000 de euro în campanie (dovedit prin documentele de la AEP) fără să am nici o garanție. Pentru că mi-am dorit asta pentru România. Iar voi sunteți mereu nemulțumiți și mai și jigniți?!”, se arată într-un mesaj trimis pe WhatsApp.

Îl consideră un impostor

Mai mult, Anamaria Gavrilă l-ar fi numit „impostor”.

„Ce nu înțelegi Emanuel? Că Simion este un impostor? Că a călcat pe oricine? Că a zdrobit oamenii caare au dus AUR în Parlament făcând campanie când nimeni nu știa de AUR și Simion? Că nu dă doi bani pe oameni? Câți oameni care au stat lângă el ani de zile și l-au slujit mai trebuie să iasă să spună asta despre el ca tu să înțelegi?”, ar fi scris ea.

În al treilea mesaj șefa POT susține că acesta ar reuși să îi manipuleze pe susținătorii AUR.

„Dacă va reuși să ajungă la Cotroceni, va confirma sau infirma asta. Încredere în oameni nu mai am. Însă îmi voi face datoria de cetățean al României. Oameni ca Simion nu sunt anchetați atâta timp cât ei au fani, o masă de oameni care poate fi manipulată prin oameni ca Simion”.

Anamaria Gavrilă a strâns 400.000 de semnături

În fața BEC, șefa POT a declarat că a strâns semnăturile necesare cu ajutorul celor din AUR.

Ea a subliniat că nu recunoaște procesul electoral ca fiind legitim.

„Candidatura mea nu este pe persoană proprie, este pentru români. Au fost niște zile agitate, de mâine o să ne concentrăm din nou asupra loviturii de stat. Lupta noastră pentru a avea din nou ordine constituțională, justiție abia începe. Candidatura mea e pentru a le da românilor turul doi înapoi”, a explicat președinta POT. .