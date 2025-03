Politica Gigi Becali, detalii surprinzătoare despre relația cu Anca Alexandrescu: Acum, mă atacă







Gigi Becali a făcut declarații surprinzătoare la România TV despre relația sa cu Anca Alexandrescu. Ce a avut de spus latifundiarul din Pipera.

Becali o cunoaște pe Anca Alexandrescu de când era mică

Gigi Becali o cunoaște pe Anca Alexandrescu de foarte mult timp, fiind un apropiat al tatălui ei. El se simte lezat de cei pe care odată îi considera prieteni.

„O cunosc din copilărie, eram prieten cu taică-su, am fost la ei, la Breaza, l-am și ajutat pe fratele ei, i-am dat să facă o poză cu mine, consideram că suntem prieteni. Ca să vezi…nu am nimic cu ei. Au început atacurile de ce? Prima dată au spus că de ce nu pleacă din AUR? Bine, mă, nu am plecat. Când am plecat, păi de ce pleci din AUR? Eu mi-am dat demisia din AUR, dar când eram în AUR, cereau socoteală de ce stă în AUR. Acum, când am plecat, de ce am plecat, că e omul sistemului.”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali, cere dreptul la replică

După ce a renunțat la afilierea sa cu partidul AUR, Gigi Becali a fost supus unor critici severe din partea Realitatea Plus.

Patronul FCSB a afirmat că postul Realitatea Plus i-a refuzat dreptul la replică și l-a atacat constant în cadrul emisiunilor sale. În plus, latifundiarul din Pipera a avut cuvinte dure la adresa Ancăi Alexandrescu, susținătoarea lui Călin Georgescu.

„Aș vrea să dau eu un drept la replică pentru Realitatea TV, niște bagabonți, care ei te atacă și nu dau drept la replică. Că oierul, că ciobanul, că tot felul de minciuni, dar ei nu dau dreptul la replică. Adică ei îți cer 5000 de euro, ca să-și pună acoperiș pe casă, a trecut un an de zile și nu ți-au dat banii, dar ei își permit, îți dai seama ce josnici oamenii, de doi lei”, a afirmat Becali.

Europarlamentarul, nemulțumit de atacurile făcute de Anca Alexandrescu

Gigi Becali este nemulțumit când este atacat la televizor și nu i se dă dreptul la replică. Cu toate că este europarlamentar și deputat, în opinia Ancăi Alexandrescu, el nu are voie să facă politică.

„Oamenii ăștia au mentalitate așa: dacă nu ești de aceeași părere cu mine, eu te atac pe tine. Ce treabă aveam eu cu Realitatea TV și cu Anca Alexandrescu? Păi ea mă atacă pe mine, îmi zicea lumea.

Păi pe mine nu mă interesează, că nu mă uit nici pe TikTok, nici pe Facebook. Să nu mă atace la televizor, că vede familia, vede mama, nevasta, văd fetele. Când văd că mă atacă și la televizor, că Becali să vorbească de fotbal, că nu are el voie să vorbească de politică.

Eu, europarlamentar și deputat, nu am voie să vorbesc de politică? Când era treaba cu Georgescu, zicea să mă dea AUR afară. Acum, că plec eu, că de ce plec, că vreau să rup partidul”, a mai spus omul de afaceri. Becali: Dacă nu era CCR, nu mai veneau nici investitorii, Georgescu distrugea țara Gigi Becali a mai spus că prin plecarea sa din AUR nu vrea să rupă partidul și că are încredere în CCR. Latifundiarul este mândru de faptul că a fost cioban. „Nu vreau eu să rup nimic, nu mă interesează partidul AUR, dacă vreau îmi fac singur partid și îl fac mai puternic.

Nu că n-am fost convins, eu îi dau slavă lui Dumnezeu și lu CCR, că dacă nu era CCR, nu mai veneau nici investitorii, cădea bursa cu 20%, ăsta distrugea țara. N-am voie să am opinii, că mă atacă Realitatea, ca să mă duc la fotbal sau la oi. Păi eu sunt numărul 1 și la fotbal și eram și la oi. Și tundeam mai repede ca toți ciobanii și la politică sunt leu între câini și vulpi.”, a spus Gigi Becali la România TV.