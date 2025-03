International Fost consilier al lui Trump: Iluzia prieteniei cu Putin și pericolele ignorate







În loc să analizeze războiul din Ucraina din unghiurile geopolitice sau morale, președintele american Donald Trump, își formează politica față de Rusia în funcție de relația sa personală cu Vladimir Putin, a declarat John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al SUA, într-un interviu pentru Kyiv Independent.

Bolton: Trump l-a considerat pe Putin prietenul său, dar Rusia l-a manipulat

John Bolton a fost consilier al președintelui Donald Trump între 2018 și 2019. În cartea sa din 2020, „The Room Where It Happened”, acesta a scris despre conflictele sale cu acesta, evidențiind îngrijorările legate de impulsivitatea deciziilor președintelui și lipsa de înțelegere a unei politici externe solide.

Într-un interviu pentru Kyiv Independent, el a discutat despre dorința lui Trump de a calma Kremlinul, despre imposibilitatea alinierii SUA cu Rusia pentru a descuraja China și despre oportunitățile pierdute de SUA în fața agresiunii rusești.

„Trump a declarat public de multe ori că el crede că dacă are relații bune cu un șef de stat străin, atunci SUA are relații bune cu țara respectivă. Și opusul este de asemenea adevărat. Trump crede că Putin este prietenul său. Are încredere în Putin. El a declarat în ultimele săptămâni: „Putin spune că vrea pace, iar eu am încredere în el. Cred că dacă nu ar fi vrut pace, mi-ar fi spus.” Așa că asta vă dă o idee destul de bună despre cum îl vede pe Putin.

Acum, nu cred că Putin crede că este prietenul lui Trump deloc. Cred că Putin crede că Trump este o țintă ușoară. Și, ca fost agent KGB, Putin știe exact cum să-l manipuleze și cred că asta face de la inaugurare, dacă nu chiar înainte”, a explicat Bolton.

Trump ar fi considerat că Rusia este mai ușor de abordat

Ideea că Rusia este ușor de abordat a apărut în 2018, când președintele american a părăsit Washingtonul pentru summitul NATO, unde aproape s-a retras din alianță, înainte de a călători la Helsinki pentru o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin.

În timp ce pleca de la Casa Albă pentru a urca în elicopterul Marine One, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Știți, am această reuniune NATO, apoi mă voi întâlni cu prim-ministrul Theresa May la Londra, apoi mă voi întâlni cu Putin la Helsinki. Știi, întâlnirea cu Putin ar putea fi cea mai ușoară dintre toate. Cine ar crede asta?”.

„Ei bine, există o singură persoană care ar crede asta, și aceasta este Trump. Asta a fost acum aproape șase ani și nimic nu s-a schimbat. Faptele privind comportamentul Rusiei în război - fiind agresorul de la început - pur și simplu nu contează pentru Trump. La urma urmei, el crede în ajutorarea prietenilor săi”, a precizat fostul consilier.

Bolton: Majoritatea republicanilor susțin Ucraina, dar Trump îi intimidează

John Bolton a susținut că majoritatea republicanilor își mențin sprijinul pentru Ucraina. Acest lucru se întâmplă și în Congres, dar Trump îi intimidează.

„Ei sunt foarte îngrijorați de faptul că el va sprijini candidații împotriva lor în alegerile primare pentru a decide cine va fi candidatul republican. Iar în districtele care sunt foarte sigur republicane, nu contează cine este candidatul democrat în noiembrie. Contează dacă membrul în exercițiu al Camerei, să spunem, poate câștiga împotriva unui adversar primar.

Dar cred că situația începe să se schimbe. Tot mai mulți oameni încep să vorbească. Politicile tarifare ale lui Trump stârnesc multe îngrijorări, care se adaugă îngrijorărilor legate de virajul său de 180 de grade către Rusia în situația din Ucraina. Dacă aliații noștri europeni își continuă eforturile de a clarifica cine este de vină în Ucraina și care este miza, va trebui să continuăm să ducem această luptă zi de zi”, a explicat Bolton.

Fost consilier SUA: Retragerea din NATO ar putea duce la destrămarea alianței

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA consideră că actuala situație ar putea duce la distrugerea NATO.

„După ce l-am văzut pe Trump foarte aproape de retragerea din NATO la summitul de la Bruxelles din 2018, am văzut mai mult decât aveam nevoie să văd despre cât de mult nu îi place instituția - nu și-a schimbat punctul de vedere în această privință. Dar chiar înainte de o retragere oficială, el ar putea face multe lucruri care ar debilita NATO.

Este un curs foarte periculos pe care îl urmează. Cu siguranță îl urmăresc foarte atent la Beijing, unde cred că dacă SUA și NATO nu vor apăra o țară din mijlocul Europei care a fost invadată, nu vom apăra Taiwanul, nu vom apăra țările din Asia de Sud-Est din apropierea Mării Chinei de Sud”, a declarat acesta, în interviul pentru Kyiv Independent.