Monden A murit Emilie Dequenne. Actrița s-a luptat cu o formă rară de cancer







Actrița Emilie Dequenne, cunoscută pentru debutul său în filmul “Rosetta” al fraților Luc și Jean-Pierre Dardenne, a murit la vârsta de 43 de ani. În 2023, ea a mărturisit că se luptă cu formă rară de cancer.

S-a stins Emilie Dequenne

Glandele suprarenale ale actriței au fost grav afectate, iar organismul ei a cedat. Potrivit agentului său, Emilie Dequenne s-a stins într-un spital de la periferia Parisului.

Născută pe 29 august 1981, Dequenne a studiat la Academia de Muzică din Baudour.De la o vârstă fragedă, ea a început să studieze actoria și s-a alăturat trupei de teatru La Relève.

Carieră impresionantă

La 17 ani, Emilie Dequenne a obținut primul său rol în cinematografie, în filmul „Rosetta”. A câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță la Cannes în 1999, după ce a jucat rolul tinerei care trăia într-o rulotă alături de mama alcoolică. Cu acest prilej, frații Dardenne au câștigat primul lor Palme d’Or.

Dequenne a avut o carieră impresionantă și a apărut în numeroase filme. Printre acestea se numără thrillerul istoric „The Brotherhood of the Wolf”, care a fost regizat de Christophe Gans.

De asemene, ea a acceptat să joace în „The Housekeeper” al lui Claude Berri. În producția „The Bridge of San Luis Rey”, actrița a jucat alături de Gabriel Byrne, Robert de Niro și Kathy Bates.

Emilie Dequenne, premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar

De-a lungul anilor, actrița a avut 61 de roluri. După succesul producției „The Things We Say, The Things We Do” a lui Emmanuel Mouret, ea a câștigat premiul César pentru Cea mai bună actriță în rol secundar.

De asemenea, regretata actriță a jucat și în drama psihologică „Our Children” (2012). Dequenne a avut un rol principal în producția „This Is Our Land” (2018), care a fost regizată de Lucas Belvaux.

Ulterior, es a câștigat premiul Magritte pentru Cea mai bună actriță. Totodată, actrița a jucat și în „Close” al lui Lukas Dhont, nominalizat la Oscar.

Dequenne a fost văzută ultima oară pe marele ecran în toamna anului trecut. Fanii au urmărit-o în drama belgiană despre bullying-ul în școlile liceale „TKT”. În această producție, ea a jucat rolul mamei unui tânăr care se confruntă cu abuzurile și ajunge în comă.