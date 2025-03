Politica Mircea Badea, predicție surprinzătoare. Are legătură cu viitorul președinte







Prezentatorul Mircea Badea a declarat că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, are șanse mari să ajungă președintele României. În urmă cu câțiva ani, acesta îl ironiza pe edil.

Mircea Badea, despre Nicușor Dan

„În opinia mea, Nicușor Dan are, în acest moment, șanse considerabile de a deveni președinte al României. Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”, a declarat Mircea Badea în emisiunea sa.

Mircea Badea i-a analizat declarațiile lui Nicușor

Prezentatorul a analizat și declarațiile lui Nicușor Dan pe tema unor decizii recente ale Curții Constituționale: „În opinia mea, deciziile în cazul Şoşoacă şi deciziile în cazul Georgescu sunt corecte, justificate corect de Curtea Constituţională, numai că nu cred că este democratic ca Curtea Constituţională să aibă o marjă aşa de largă de apreciere.

Putem să comentăm mult, doar că lucrurile sunt rezolvate. Gata. Acestea sunt deciziile. Nu se mai întâmplă nimic de genul „turul doi înapoi”.”, a mai spus acesta.

În urmă cu câțiva ani îl ironiza

În urmă cu câțiva ani, Mircea Badea spunea, ironic, despre Nicușor Dan, că este „Dumnezeu pe pământ”. Prezentatorul mai zicea că primarul general al Capitalei a luat meditații de la Klaus Iohannis.

„Nicușor Dan... eu cred că e Dumnezeu pe pământ. Eu așa suspectez câteodată. De ce? Numai dacă ești Dumnezeu pe pământ poți fi atât de... prietene, el împărățește cumva lumea. Aceasta este atitudinea lui. Este Dumnezeu pe pământ! Uită-te tu puțin.

Nicușor Dan spune că situația căldurii în apartamentele din București e mai bună decât anul trecut. 'Au fost și niște ghinioane...'. Asta cu ghinioanele m-a rupt. Asta e superbă!

Nicușor Dan cred că a luat lumina, meditații, a luat meditații la fizică de la președinte (n.r. Klaus Iohannis) și a zis: 'frate, cum a răspuns omul pe care l-au ales românii de două ori cu o largă majoritate când l-au întrebat de ce el dă și alții nu?'”, spunea atunci prezentatorul.