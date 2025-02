Monden A murit o celebră actriță. Jucase în multe filme de legendă







Actriţa americană Alice Hirson, cunoscută românilor pentru apariţia sa în popularul serial „Dallas”, dar și în rolul mamei comediantei americane Ellen DeGeneres în sitcomul difuzat de ABC „Ellen”, a murit la 95 de ani din cauza naturale.

Actrița era internată de un an la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills. Tragica veste a fost anunțată de fiul ei, David Hirson. Aceasta a jucat în seriale TV precum „The Edge of Night”, „Another World” şi spin-off-ul acestuia „Somerset”, „One Life to Live”, „General Hospital”, „Home Fires”, „7th Heaven” şi „Loving”.

Pe marele ecran, actrița a jucat, printre altele, în „Private Benjamin” (1980) şi „Revenge of the Nerds” (1984). Alice Hirson a apărut în 26 de episoade din „Dallas”, între 1982 şi 1988, în rolul lui Mavis Anderson, prietena şi confidenta lui Miss Ellie Ewing (Barbara Bel Geddes).

Hirson s-a născut Alice Corinne Thorsell în Brooklyn pe 10 martie 1929 și a crescut în West Hempstead pe Long Island. Mama ei, May, era casnică, iar tatăl ei, Carl, inginer electrician. Actrița a absolvit Academia Americană de Arte Dramatice în 1948. În 1952, a apărut în serialul Hall of Fame și s-a căsătorit cu Roger O. Hirson. Aceștia au divorțat în anii ’70.

În urmă cu doar câteva zile, actrița sud-coreeană Kim Sae-ron, care a jucat în serialul Netflix Bloodhounds și în filmele The Man from Nowhere (2010), a fost găsită moartă la domiciliul său din Seul, a anunțat un apropiat al acesteia.

Chiar dacă a avut un succes formidabil în cinematografie, cariera sa a avut de suferit în urma unui incident major din 2022, când actrița a fost implicată într-un accident de circulație în districtul Gangnam din Seul. Ea a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a fost nevoită să plătească o amendă de 11.000 de lire sterline.

Actrița și-a cerut scuze în fața fanilor, dar fără rezultat. De atunci, aceasta și-a pierdut din popularitate și a luat din ce în ce mai puține castinguri.